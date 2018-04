"Grande Fratello" fa casting a Centocelle: studenti, modelli e papà, tutti in fila in cerca di celebrità

Tutti in fila in cerca di un'opportunità. Di riscatto. Di un posto al sole in tv. L'ambizione è la stessa: raccontare una storia, la propria, davanti alle telecamere, e magari, chissà, trovare una svolta e gettare le basi per un futuro nuovo. Perché in televisione? "Perché no?", "Perché me lo merito dopo quello che ho vissuto". Fuori dal negozio di abbigliamento "Giano", in Via dei Castani a Centocelle, periferia est di Roma, sono una settantina ad attendere. Dentro sono in corso le selezioni del "Grande Fratello", presto di nuovo in onda con la conduzione di Barbara d'Urso. Un centinaio sono anche pochi, se si considera la metropoli che è la Capitale, ma i "tempi d'oro" del reality, si sa, sono passati. L'età media è dai venti ai trent'anni, ma c'è anche qualche "over". Studenti di medicina, di lingue, ma anche modelli, commessi. E parecchie le persone momentaneamente non occupate che abbiamo incontrato, specchio purtroppo dei nostri tempi.

Un signore sulla cinquantina ci presenta il figlio, Rosario. Sono arrivati questa mattina da Perugia con il treno delle 11.00 e alle 17.00, con la pioggia che non dà pace, devono ancora passare al provino. Il candidato è il ragazzo: "Ho appena finito il liceo e voglio scrutare il mondo dello spettacolo per capire se fa per me", racconta, con l'aria un po' smarrita sul futuro ma decisa in questo tentativo. Poi c'è Roberto, che invece non è più solo figlio ma già padre, è libero professionista nel settore dell'edilizia e si butta: "Sono stati proprio i miei figli a mandarmi, lo faccio anche per loro". Un'altra ragazza, ancora, sui vent'anni, è qui per accompagnare la mamma: "Vuole partecipare lei, non certo io", ci tiene a precisare, un po' imbarazzata e col sorriso sulle labbra che prende le distanze da mammà. Storie ammassate sotto al tendone d'ingresso al negozio, che magari Canale 5 ti sceglie davvero e la prossima porta che varcherai sarà quella rossa, quella mitica della Casa di Cinecittà.

Alle spalle di tutti il grande cartellone blu con l'occhio indagatore del Gf. Ad accogliere i "provinanti" è Mia Cellini, ex concorrente nell'edizione del 2014, nel suo passato una storia di emarginazione a causa dell'obestità. Scarpe fucsia tacco dieci, trucco impeccabile e lunghi liscissimi capelli nero corvino, oggi è uno dei volti romani più famosi cui la 'Casa' ha dato fortuna ed habituè dei salotti pomeridiani proprio della d'Urso. Minimo comune denominatore di tutti la voglia di raccontarsi, poi lo slancio di tentare un domani più scintillante dell'oggi sotto i riflettori. Qualcuno si prende più sul serio e sfoggia il vestito migliore, il più appariscente. Per altri se non accadrà pazienza, alla fine tentar non nuoce.

Tanti parlano esplicitamente del desiderio di una carriera nello spettacolo, ed altrettanti - dopo due decenni da telespettatori di reality show - sono autori già in campo ("Potrei raccontare del mio passato", "Potrei portare nella Casa la mia allegria"). Persone e personaggi - è il caso di dirlo - "in cerca d'autore".

Un bel po' ha già alle spalle esperienze sui set. Ci sono ballerini, giovani modelle che provano il salto televisivo senza passare dalle agenzie, ex figuranti di "Ciao Darwin". Non mancano i fashion influencer, nuove leve del piccolo schermo, che guardano a Giulia De Lellis. Intorno, un po' di sano esibizionismo sparso, tra abiti sgargianti e acconciature studiate, come è giusto che sia: in fondo è spettacolo.

Poi c'è la dolcezza di chi è pronto a consegnare al vorace occhio televisivo la sceneggiatura di un momento difficile in cui è incappato nell'infanzia e sogna di gridare al mondo chi è stato, chi è e chi potrebbe essere. Sono quelli, insomma, che hanno capito cosa fa notizia nei reality show. Ma che, soprattutto, ritengono che questa potrebbe essere la strada giusta per incamminarsi in un nuovo percorso. Perché per loro, in fondo, non è solo spettacolo.

Simone è tra i primi ad uscire, non parla per qualche forma di scaramanzia: "Vediamo come va"