VIDEO | Gli "angeli di Amatrice", cani che hanno salvato le persone sotto le macerie

Come si addestra un cane ad soccorso? Vivono anche loro lo stress di una situazione difficile come il terremoto? Alla Fiera di Roma alcuni dei cani che si sono adoperati tra le macerie di Amatrice del 24 agosto 2016.

Ecco alcuni degli “angeli di amatrice” pronti a farsi conoscere dai visitatori di “Quattro zampe in fiera” l’esposizione dedicata a cani e gatti alla Fiera di Roma il 17 e il 18 marzo. Abbiamo intervistato Daniela Albertini, addestratrice dell’unità cinofila in forza al Comune di Civitavecchia e per l’associazione nazionale carabinieri di Cesano.