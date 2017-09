Gita fuori porta a Roma: 5 luoghi per una giornata o un week end di relax

Le ferie sono finite ma il desiderio di evasione dalla città, soprattutto nel fine settimana, non ci ha ancora abbandonato? Eppure a poca distanza dalla Capitale ci sono luoghi magnifici e suggestivi, la soluzione ideale per trascorrere una gita fuori porta. Ecco alcuni consigli per una domenica alternativa.

Civita di Bagnoregio

A poco meno di due ore di macchina c'è l'incantevole città di Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo. Un comune di circa 3000 abitanti che si presta benissimo come luogo di relax dove la storia e l'architettura si fondono per servire una visione assolutamente unica tra i panorami italiani. Anticamente questo posto era conosciuto con il nome di Bagnorea, dovuto probabilmente alla presenza delle acque termali che si narra abbiano curato anche il re Desiderio. Singolare e suggesitvo il borgo edificato su uno sperone tufaceo con palazzo ducale e chiesa parrocchiale.

San Felice Circeo

La nostalgia del mare sta attanagliando le cupe giornate in ufficio? Basta davvero poco per raggiungere una delle più belle località d'Italia qui sul litorale laziale: San Felice Circeo. Un comune di circa 10mila abitanti, situato nella provincia di Latina, che attira migliaia di turisti ogni anno per le splendide spiagge e per il suggestivo panorama. Qui, infatti, all'interno del parco nazionale del Circeo è possibile ammirare tante bellezze naturali, come il famoso profilo di donna visibile dalla duna e passeggiare sulle splendide spiagge.

Laghi Lungo e Ripasottile

L'area protetta si trova al centro della conca di Rieti e ha alle spalle il Terminillo. La magia che i due bacini di acqua diffondono nell'aria è molto suggestiva e particolare. Si tratta di un luogo ideale per trascorrere in realx una gita fuori porta, lontano dai rumori e dal chiasso della città. Qui, nelle immediate vicinanze della zona è possibile anche sostare all'interno di deliziosi ristoranti in uno dei comuni del reatino situati a poca distanza dai laghi. Anche una serie di sentieri da percorrere per riconciliare il proprio animo con la natura.

Fiuggi

L'idea è quella di unire una gita fuori porta ad un'occasione per dedicarsi al benessere? Allora non c'è posto migliore di Fiuggi. Basta poco più di un'ora di auto per raggiungere uno dei comuni del frosinate dove tra architetture in stile liberty e fonti è possibile trascorrere lunghe ore nel relax totale. Un piccolo comune di circa 10mila abitanti dove poter coccolare anche l'appetito con ottimi ristoranti e spazi verdi per consumare una merenda a sacco.

Trevignano Romano

Il piccolo comune di Trevignano Romano situato tra la costa settentrionale del lago di Bracciano e le pendici del monte Rocca Romana con i suoi 5mila abitanti è ricco di arte, cultura e occasioni di relax. Un'idea ottima per allontanarsi dal trambusto quotidiano, non lontano dalla città, qui è possibile ammirare architetture militari come quella del castello.