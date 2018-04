Fuori Roma per un week end: 5 idee per una gita nel Lazio

“Diversivo, distrazione, fantasia, cambiamenti di moda, di cibo, amore e paesaggio. Ne abbiamo bisogno come dell’aria che respiriamo”. Un’evasione: così l’ha concepita lo scrittore britannico Bruce Chatwin; un’evasione che diventa un desiderio vero e proprio quando scappare dalla routine quotidiana diventa una necessità. Gli ultimi giorni di freddo sono ormai un lontano ricordo e iniziano le gite fuori porta, al mare o in montagna non importa, ogni luogo ha la sua pace, la sua bellezza.

"La città di Nepi, nobile e potente"

Viterbo – A circa 40 km da Viterbo sorge un comune di appena 10mila abitanti: Nepi. “La città di Nepi, nobile e potente, nei cui campi fertilissimi sgorgano acque salutifere” è il famoso motto tradotto dal latino che immediatamente pone l’attenzione su una delle ricchezze del posto: l’acqua, esportata in tutto il mondo. Nepi però è anche un luogo dove poter ammirare costruzioni importanti come la basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta e Sant’Anastasia, meglio nota come il Duomo di Nepi, dal portico con tre archi a tutto sesto e colonne di granito. Luogo di attrazione è senza dubbio la Rocca dei Borgia attraversata dalla via Amerina. Ancora il palazzo comunale e l’acquedotto possono essere annoverati tre le opere architettoniche da vedere. Ideale per trascorrere una domenica in totale relax, lontano dai rumori della città.

Il Castello, l'Abbazia e i giardini di Ninfa: benvenuti a Sermoneta

Latina – Sermoneta conta poco più di 10mila abitanti e si trova in provincia di Latina: la maestosità dei suoi monumenti nonché la grandiosità dei suoi aspetti fisici la rendono una cittadina tranquilla, ideale per una domenica di svago. Tra i maggiori luoghi di interesse, una menzione particolare meritano il castello di Caetani che risale al XIII secolo ancora visitabile e l’Abbazia di Valvisciolo. A poca distanza, in una posizione centrale tra Sermoneta e la vicina Norma si trovano i Giardini di Ninfa: un luogo magico dove il contatto con la natura è una costante. È un giardino all’inglese con oltre mille piante attraversato da numerosi ruscelli e dal fiume Ninfa.

Arroccato e suggestivo: ecco Belmonte Castello

Frosinone – Belmonte Castello: il numero dei suoi abitanti non arriva neppure a mille ma qui la bellezza della natura e la pace del silenzio lontano dalla città sono punti di forza. La sua posizione tra la val di Comino e il Cassinate racconta una storia molto simile a quella della vicina Atina: un territorio tradizionalmente sannita poi sotto l’impero romano. La torre con la cinta muraria, le quattro chiese e i resti dell’acquedotto romano racchiudono al proprio interno un paesino suggestivo e particolare, ideale per una passeggiata fuori porta, soprattutto durante le giornate primaverili.

Dalla storia al mare: la suggestione di Ladispoli

Roma – A pochi chilometri da Roma, lungo il litorale laziale e sulla via Aurelia c’è Ladispoli: una cittadina di oltre 40mila abitanti che ubicata sul mare rappresenta il giusto compromesso e la giusta sintesi tra la natura e la possibilità del divertimento tra ristoranti e locali, anche sulla spiaggia. Un luogo ideale per le gite fuori porta nella stagione primaverile quando visitare il castellaccio dei Monteroni, la Torre Flavia o il Castello di Palo è ancora più suggestivo. E come non chiudere una giornata a Ladispoli con una passeggiata al tramonto sulla spiaggia?

Il marmo rosso di Cottanello

Rieti – Cottanello: un piccolo paesino ubicato su uno dei promontori del territorio del reatino, Cottanello è noto soprattutto per l’estrazione del marmo rosso di Cottanello. I luoghi di attrazione turistica di Cottanello sono due: la villa Romana e l’eremo di San Cataldo, un piccolo oratorio incavato nella roccia granitica alle pendici della montagna. Una località suggestiva e rinomata, molto poco abitata: il numero della sua popolazione è inferiore ai mille abitanti e forse anche per questo, per l’inquinamento acustico pari a zero Cottanello è un posto da tenere in considerazione per evadere dalla città.

