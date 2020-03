Giornate FAI di Primavera 2020

Le Giornate FAI di Primavera raggiungono la loro 28esima edizione. L'appuntamento, il programma solitamente nel primo weekend di primavera è stato postipato al 9 e 10 maggio 2020 a causa dell'emergenza Covid-19. Due giorni in cui i volontari del FAI (Fondo Ambiente Italiano) organizzano una manifestazione nazionale dedicata alla riscoperta del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese.

Giornate FAI di Primavera, programma e obiettivi

Nei 27 anni di Giornate FAI, oltre 11 milioni di italiani hanno avuto modo di visitare oltre 13mila luoghi spesso inaccessibili, eccezionalmente visitabili, in giornate dedicate, in oltre 5mila città di tutta Italia.

Le Giornate FAI di Primavera coinvolgono ogni anno oltre 40.000 Apprendisti Ciceroni, studenti delle scuole secondarie di I e II grado che accompagnano nelle visite dei luoghi aperti. Educare al valore del patrimonio d'arte e natura attraverso una formula di partecipazione attiva alla sua cura è certamente uno dei modi più efficaci per risvegliare il proprio impegno civile.

Partecipare alle Giornate FAI di Primavera significa fare un gesto concreto a tutela del patrimonio d'arte e natura. A fronte di ogni visita effettuata i volontari chiedono un contributo facoltativo - a partire da 2, 3 o 5 euro - a sostegno di quella missione in cui il FAI si impegna da oltre 40 anni: la cura, la tutela e la valorizzazione dei luoghi e delle storie che rendono unico il nostro Paese.

Puoi di rendere ancora più significativo il tuo sostegno iscrivendoti al FAI in tutti i luoghi aperti durante l'evento: potrai entrare in alcune aperture esclusive e avrai diritto all'accesso prioritario in tutti i luoghi aperti.

I luoghi aperti per la 28esima edizione delle Giornate FAI di Primavera saranno annunciati il prossimo 10 marzo 2020.