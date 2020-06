Giornate FAI all'aperto, edizione speciale in sicurezza

Nelle settimane di lockdown la bellezza dell’Italia ci è mancata, per questo il Fondo Ambiente Italiano propone un doppio appuntamento per tornare a scoprirla in sicurezza.

Giornate FAI all'aperto, date e luoghi

Il 27 e il 28 giugno tornano le Giornate FAI all'aperto. Un'edizione speciale per permettere di godere in sicurezza dello straordinario patrimonio d’arte e natura del nostro Paese.

Perché la visita dei luoghi straordinari del nostro Paese possa continuare ad essere un’esperienza gioiosa e serena per questa edizione speciale delle Giornate FAI si è scelto di accompagnare i visitatori alla scoperta di luoghi all’aperto che permettano di rispettare il necessario distanziamento sociale, organizzando le visite su prenotazione obbligatoria da effettuare solo online a partire dal 23 giugno.

Oltre 200 luoghi aperti in più di 150 località d’Italia.

Nel Lazio, aperto il Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM) che racconta il “verde romantico”: un giardino all’inglese, voluto nell’Ottocento da Gregorio XVI per incorniciare l’impressionante cascata dell’Aniene, ingegnosamente deviato dopo le frequenti drammatiche piene della città; ripidi versanti rocciosi, archeologiche rovine di templi romani, impetuose sorgenti e cadute d’acqua, in una fitta composizione di specie vegetali del tutto artificiale, hanno suscitato meraviglia e il senso romantico del “sublime” nei viaggiatori del Grand Tour, così come nei visitatori di oggi.

Come visitare i beni FAI

Visite a contributo minimo - da 3 o 5 euro - con prenotazione online obbligatoria su www.giornatefai.it (da consultare anche per eventuali modifiche di programmazione) fino a esaurimento posti ed entro venerdì 26 giugno alle ore 15.

Il numero di ingressi per visita è limitato e previsto in gruppi ristretti per rispettare le normative di sicurezza