Giornate Europee del Patrimonio 2019: Roma apre le porte di 11 luoghi della cultura

In occasione della nuova edizione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 21 e domenica 22 settembre, la Soprintendenza Speciale di Roma apre le porte di undici luoghi della cultura, con eventi realizzati ad hoc.

Lo slogan di quest’anno è “Un due tre… Arte! Cultura e intrattenimento” e incarna lo spirito degli European Heritage Days, facendo riflettere sui benefici che la fruizione del patrimonio culturale può determinare in termini di divertimento, condivisione, sperimentazione ed

evasione.

«Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’occasione unica per conoscere luoghi della cultura ancora inesplorati e poco conosciuti al grande pubblico – spiega la Soprintendente Daniela Porro – e la possibilità di fruire dell’arte con partecipazione e divertimento, grazie a visite guidate e iniziative dedicate a tutti, dai bambini agli adulti».

Riflettori puntati sulle Terme di Caracalla, dove, nella serata di sabato per la Festa dei Musei, sarà consentito l’ingresso al costo simbolico di 1 euro, mentre nella giornata di domenica si svolgeranno visite guidate con la possibilità di godere ancora della mostra di Fabrizio Plessi allestita nei sotterranei delle Terme. Occasione unica è l’apertura straordinaria e gratuita di due siti archeologici solitamente chiusi al pubblico: la Basilica Hilariana e il Tempio di Minerva Medica. Dedicata a Cibele e Attis, la Basilica Hilariana è un luogo di culto antico istituito in età Claudia, attualmente situato all’interno del Policlinico Militare del Celio. Il sito si compone di un edificio a due navate e corpo d’ingresso, con cortile centrale munito di aiuola sacra e vasca rituale. Questa Basilica era anche la sede dei Dendrofori, dediti ai culti di Attis e della Magna Mater che partecipavano a cerimonie dove piante e tronchi d’albero venivano ritualmente trasportati in spettacolari processioni.

Il cosiddetto Tempio di Minerva Medica si trova invece nel settore orientale dell’Esquilino, un’aula che doveva appartenere ad un grande complesso architettonico residenziale eretto sul luogo degli Horti Pallantiani.

Nello spirito del tema “Arte e intrattenimento” saranno gli appuntamenti previsti nel Museo Diffuso di Testaccio, il rione che racchiude le diverse anime dell’antichità e della modernità, in luoghisimbolo come la Porticus Aemilia e il Mercato Testaccio. Per l’occasione sarà aperta l’area ludicodidattica “Sottosopra. L’archeologia a piccoli passi” con laboratori gratuiti per bambini incentrati sulle tematiche dell’arte e del gioco nel mondo antico, e due percorsi attraverso le vestigia dell’antico quartiere commerciale: “Dalla Porticus Aemilia al Mercato Testaccio” e “Dalla Porticus Aemilia all’Emporium”, con apertura straordinaria delle aree archeologiche e presentazione delle installazioni contemporanee conservate al loro interno. Anche l’area di Santa Croce in Gerusalemme, sabato sera a partire dalle 19.30, sarà animata da visite guidate e da uno spettacolo di intrattenimento multi-disciplinare, “Al chiaro di luna”.

Per prenotazioni e modalità di accesso alle iniziative, consultare il sito della Soprintendenza:

www.soprintendenzaspecialeroma.it.

Per le aperture serali di sabato è previsto l’ingresso al costo simbolico di 1 euro

Tutti gli appuntamenti saranno pubblicati sul sito www.soprintendenzaspecialeroma.it e sarà

possibile seguire l’iniziativa sui canali social della Soprintendenza con gli hashtag ufficiali: #EHDs

#GEP2019 #UnduetreArte #museitaliani

Per gli appuntamenti del Parco Archeologico dell’Appia Antica si può consultare il sito

www.parcoarcheologicoappiaantica.it

Il programma

TERME DI CARACALLA – Thermas Eximias

21 settembre: orario 9-19 con modalità di accesso e biglietto ordinari

Apertura straordinaria serale (19.30-22.30) al costo simbolico di 1 euro con visite guidate ogni

mezz’ora circa (ultima visita alle 21.45) nel percorso termale (esclusi i sotterranei)

22 settembre: orario 9-19 con modalità di accesso e biglietto ordinari e due turni di visite guidate

in collaborazione con Coopculture alle ore 12 e alle ore 15, max 35 partecipanti con prenotazione

obbligatoria e gratuita fino a esaurimento posti: 06 39967702

ARCO DI MALBORGHETTO – Il sogno di Costantino

21 settembre apertura straordinaria serale gratuita dalle 19.30 alle 22.30

TOMBA DI FADILLA – A Fadilla coniuge carissima

21 e 22 settembre visite guidate gratuite in collaborazione con Coopculture ogni mezz’ora dalle 10

alle 12, max 15 partecipanti con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al numero 06

39967702

PIRAMIDE – Caio Cestio e il suo testamento

21 e 22 settembre visite guidate gratuite in collaborazione con Coopculture alle 10, alle 11 e alle

12 max 25 partecipanti con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al numero 06

39967702

MUSEO DIFFUSO DEL RIONE TESTACCIO - Archeologia in gioco tra arte e visite guidate

21 e 22 settembre alle 10.30 presso l’area ludico-didattica "Sottosopra. L'archeologia a piccoli

passi" al primo piano del Nuovo Mercato Testaccio laboratorio dedicato ai bambini per max 15

partecipanti. Alle 11 visite guidate per max 25 partecipanti.

21 settembre apertura straordinaria serale: alle ore 19.30 visita guidata per max 25 persone

“Dalla Porticus Aemilia al Nuovo Mercato Testaccio”

Tutte le iniziative sono con prenotazione obbligatoria scrivendo entro le ore 12 del 20 settembre

all’indirizzo: ss-abap-rm.museotestaccio@beniculturali.it

VILLA DI LIVIA – A casa dell’Imperatrice

21 e 22 settembre apertura 9.30-13.30 con due turni di visite guidate gratuite in collaborazione

con Coopculture alle ore 10.30 e alle ore 12.00 per max 25 partecipanti. Prenotazione obbligatoria

fino a esaurimento posti al numero 06 39967702

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE - Un due tre…Arte ai Castra Praetoria

21 settembre alle ore 10 visite guidate e evento di intrattenimento. Ingresso gratuito con

prenotazione obbligatoria scrivendo a: rita.ferraro@beniculturali.it

TEMPIO DI MINERVA MEDICA – Un monumento da scoprire

21 e 22 settembre apertura straordinaria dalle ore 14 alle 18 con visite guidate ogni mezz’ora per

max 25 partecipanti. Ingresso e visita gratuiti senza prenotazione

BASILICA HILARIANA – Un tesoro nascosto al Celio

22 settembre apertura straordinaria dalle ore 10 alle 14 con visite guidate ogni mezz’ora per max

25 partecipanti. Ingresso e visita gratuiti senza prenotazione

SANTA CROCE IN GERUSALEMME – Al chiaro di luna

21 e 22 settembre apertura dalle 10 alle 14 con visite guidate alle 10.30 e alle 12.30. Ingresso

gratuito senza prenotazione

21 settembre apertura straordinaria serale con visita guidata alle ore 19.30 e evento di

intrattenimento “Al chiaro di Luna”. Anche l’evento serale è gratuito e a ingresso libero

POLLEDRARA DI CECANIBBIO – A passeggio lungo il fiume

22 settembre Apertura straordinaria dalle 10 alle 14 con visite guidate alle 10.30 e alle 12.30.

Ingresso gratuito senza prenotazione