Giornata Nazionale del Paesaggio 2020: speciali visite guidate ed eventi nel Lazio

Si celebra il 14 marzo 2020 la IV Giornata nazionale del Paesaggio, istituita dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo istituita nel 2016, con l’obiettivo di promuovere la cultura del Paesaggio in tutte le sue forme e di sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati.

Tanti gli appuntamenti previsti a Roma e nel Lazio, nel sabato di metà marzo. Di seguito il programma completo:

Paesaggi mitologici e della Roma Antica nelle Pitture della Villa Giulia

Nell'ambito della Giornata Nazionale del Paesaggio, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia propone sabato 14 marzo alle ore 11.30 una visita guidata, ad opera della dott.ssa Maria Paola Guidobaldi, una visita guidata agli affreschi rinascimentali della Villa.

La visita è compresa nel costo del biglietto.

Un itinerario paesaggistico ideale e naturale attraverso la collezione dei cardinali Spada

La collezione seicentesca dei cardinali Bernardino e Fabrizio Spada è un osservatorio esemplare per conoscere e analizzare la nascita e la diffusione del genere del paesaggio in pittura. In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, la Galleria Spada propone un itinerario dedicato alla rappresentazione di questo tema attraverso i capolavori della celebre collezione barocca.

La visita guidata - curata dal Personale del Museo – ripercorre il raffinato gusto della famiglia presentando opere di Brueghel, di Heindrick Van Lint e di Salvator Rosa, nonché di tutti i vari artisti che si sono misurati con la lettura in chiave ideale o naturale del tema. La visita si concluderà nella illusionistica Colonnata di Borromini (con dimostrazione prospettica a cura del Personale del Museo).

Durata: h. 1 ca. - ore 11.00

Le città etrusche

Nell'ambito della Giornata Nazionale del Paesaggio i piccoli visitatori parteciperanno a un laboratorio didattico dedicato alle città etrusche. Appuntamento al Museo alle ore 16. Costo dell'attività: 6€ a bambino; 4€ per i fratelli.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 di venerdì 13 marzo. Tel. 06.8803562 - 333.9533862. E-mail: arteingioco@libero.it; arteingioco.eu@gmail.com.

Le attività didattiche proposte prevedono due gruppi di lavoro suddivisi per fasce di età: 5-7 anni e 8-12 anni.

Giornata nazionale del Paesaggio al Parco archeologico del Colosseo

In occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, prevista una visita guidata al Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino, Appuntamento il 14 marzo alle ore 11.00.

Prenotazioni al numero 06.69984443. E-mail: pa-colosseo.ufficiostampa@beniculturali.it

Paul Bril e la nascita della pittura di paesaggio a Roma

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio le Gallerie Nazionali di Arte Antica organizzano, nella sede di Palazzo Barberini, un ciclo di visite guidate dal titolo “Paul Bril e la nascita della pittura di paesaggio a Roma”.

Con l’occasione saranno illustrate al pubblico alcune delle nuove sale del museo, da poco riallestite secondo un nuovo percorso espositivo che riguarda le opere di tardo Cinquecento e del primo Seicento. Tra queste figurano tre vasti quadri realizzati dall’artista di origine fiamminga Paul Bril (1554-1626), dedicati alle vedute dei feudi di proprietà della famiglia Mattei. Nel marzo del 1601, infatti, il marchese Asdrubale Mattei commissionò a Bril diverse grandi sovrapporte per ornare la “sala grande” di rappresentanza del suo palazzo romano. Si tratta di uno speciale insieme di paesaggi topografici (oggi ne sopravvivono soltanto quattro) che ritraggono a volo d’uccello – e al tempo stesso da un punto di vista fortemente ribassato – i diversi borghi posti sotto il controllo della casata romana: Rocca Sinibalda, Giove, Castel Belmonte, Antuni, Castel San Pietro e Poggio Mirteto. Il pittore dipinse la serie a Roma, dopo essersi recato «lui in persona a veder le vedute, e [a] pegliarne il disegno», al fine di riprodurre panorami «bellissimi» e il più possibile verosimili dei diversi feudi, disseminati tra l’Umbria e il Lazio.

Le visite guidate si svolgeranno sabato 14 marzo 2020 alle ore 12.30 e alle ore 16:30, con un massimo di 20 partecipanti ciascuna. L’iniziativa è gratuita, a fronte dell’acquisto del biglietto di ingresso delle Gallerie. La prenotazione si effettua il giorno stesso presso la biglietteria, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Corrispondenze e riflessi: paesaggio e arte contemporanea. Conversazione con Stefano Baldisseri

Sabato 14 marzo alle ore 11.30, per la Giornata Nazionale del Paesaggio, il Museo Boncompagni Ludovisi ospiterà l’evento “Corrispondenze e riflessi: paesaggio e arte contemporanea. Conversazione con Stefano Baldisseri”. L’evento sarà l’occasione per affrontare insieme all’artista Stefano Baldisseri il tema del paesaggio nelle sue varie declinazioni – paesaggio naturale, paesaggio urbano, paesaggio della memoria – a partire dall’estetica fino alla storia sociale dell’arte.

Introduce Matilde Amaturo (Direttrice del Museo Boncompagni Ludovisi). Intervengono Maria Giuseppina Di Monte (Direttrice del Museo Hendrik Christian Andersen) e Paola Abenante (Funzionario demoetnoantropologo della Direzione Regionale Musei Lazio).

Stefano Baldisseri è laureato presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Impegnato in diverse discipline, sia artistiche, dalle arti visive, alla musica alla storia dell’arte, che scientifico-tecnologiche, persegue un punto di incontro di modelli concettuali e stilistici tra il mondo artistico e quello scientifico.

Paesaggi di Casa Praz

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio il Museo Mario Praz organizza una serie di visite guidate dal titolo “Paesaggi di Casa Praz” per andare alla scoperta delle pitture di paesaggio nella collezione del celebre anglista.

Visite guidate sabato 14 marzo ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 e 13.00 (max 15 persone per visita – prenotazione obbligatoria via mail museopraz@beniculturali.it).

Dalla veduta del Centro Mondiale ai paesaggi di Capri e Gaeta. Opere della collezione del Museo H.C. Andersen

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, il Museo Hendrik Andersen presenta un percorso espositivo che parte dalla grande veduta del Centro Mondiale al pian terreno e dai disegni del volume del World Centre of Communication, concepito dall’artista norvegese a partire dal 1909 ma sul quale continuò a lavorare fino alla morte nel 1940 e che rappresenta il suo massimo sforzo creativo.

Il Centro esemplifica la visione andersiana di città ideale e sostenibile dove i giardini, l’acqua delle fontane e del canale che la percorre costituiscono un modello di città moderna, vivibile e eco-compatibile ante litteram. Il progetto urbanistico nasce, come sottolinea l’artista, proprio dall’ acqua ovvero dalla “Fontana della vita”, il grande complesso monumentale che doveva sorgere al suo centro. Il percorso vuole enfatizzare in particolare l’interesse di Hendrik Andersen per il paesaggio, urbano o rurale, marino o montuoso e soprattutto l’importanza data al giardino, alle grandi piazze, ai luoghi aperti e alle tante fontane che non costituiscono solo un arredo urbano ma sono componenti essenziali in una visione di città che deve contemperare interessi economici, amministrativi come pure etici ed estetici.

Hendrik Andersen è reinterpretato in chiave contemporanea come un precursore dei movimenti ecologisti e pacifisti che tanta attenzione stanno riscuotendo sulla scena mondiale.

Rileggere il Centro Mondiale della Comunicazione in questa prospettiva contribuirà a far conoscere e apprezzare il genio di un’artista che è stato anche un innovatore e un appassionato agitatore sociale.

Al piano espositivo sono presentati, nel salone centrale, alcuni dipinti eseguiti da Hendrik durante gli anni ‘20 del Novecento, nei soggiorni estivi a Gaeta, a Capri o a Collalto Sabino, luoghi di vacanza dove l’artista si recava con la mamma Helene e la sorella adottiva Lucia, immortalati in una ventina di dipinti di marine, della campagna o dei monti laziali connotati da vivacità di toni e dall’attenzione al disegno minuto e preciso che è la sua cifra essenziale.



Alle ore 16.30 è prevista una visita guidata alla mostra a cura di Maria Giuseppina Di Monte, direttrice del Museo. Visita guidata ore 16.30 (max 25 persone - prenotazione via mail pm-laz.museoandersen@beniculturali.it)

Paesaggi d'acqua. Le fontane di Villa Lante - Viterbo

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio Villa Lante organizza la visita guidata intitolata “Paesaggi d’acqua. Le fontane di Villa Lante”.

Visita guidata sabato 14 marzo ore 10.00 - max 30 persone. Prenotazione in loco presso la biglietteria lo stesso giorno di visita o via mail pm-laz.villalante@beniculturali.it. Costo compreso nel biglietto di ingresso a Villa Lante.

Contest fotografico Frosinone - Latina Rieti

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone Latina e Rieti organizza per il prossimo 14 marzo un contest fotografico dedicato all’argomento. Attraverso il coinvolgimento di cittadini e studenti delle scuole superiori e la diffusione di contenuti originali tramite social networks, l’iniziativa intende incentivare la conoscenza dei paesaggi culturali del Lazio, in modo tale da accrescere la consapevolezza sull’importanza della sua tutela, condivisione e fruizione.

Le fotografie, inedite e originali, dovranno riguardare il paesaggio in tutte le sue forme, con particolare riferimento ai beni culturali (archeologici, storico-artistici, architettonici) dei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti. Gli scatti - corredati da didascalia indicante Comune, Provincia, luogo o bene culturale ritratto, breve descrizione storico-artistica dovranno pervenire in formato jpeg, non superiore ai 10 MB, entro venerdì 13 marzo 2020, alle ore 12.00 al seguente indirizzo: sabap-laz.comunicazione@beniculturali.it.

Nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura Contest Paesaggio 2020 SABAP-LAZ e indicati nome e cognome del partecipante, anno di nascita, istituto e classe di appartenenza (per gli studenti). Le migliori foto saranno pubblicate a partire dal 14 marzo 2020 sulla pagina facebook della Soprintendenza (www.facebook.com/sabap.lazio).

Sono previsti i seguenti premi: A) Miglior foto di paesaggio; B) Foto con più like; C) Miglior foto di paesaggio realizzata da studente delle Scuole superiori di II grado. I vincitori saranno premiati con un libro inerente il patrimonio culturale del Lazio.