Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, le iniziative digitali per celebrarla

La riapertura delle librerie dopo oltre un mese di lockdown, quel piccolo passo verso un ritorno alla normalità, dà certamente un'intensità diversa a questa Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore. Una ricorrenza celebrata, ogni anno, il 23 aprile, patrocinata dall’Unesco e tributo mondiale a libri e autori, con l'obiettivo di incoraggiare a scoprire il piacere della lettura.

La Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore è nata per ricordare la scomparsa, nel 1616, di tre grandi pilastri della letteratura universale: lo spagnolo Miguel de Cervantes, il britannico William Shakespeare ed il peruviano Inca Garcilaso. La tradizione vuole che proprio nel giorno di San Giorgio, patrono della Catalogna, ogni uomo doni una rosa alla sua donna. Così ancora oggi i librai della regione spagnola usano regalare quel giorno una rosa per ogni libro venduto.

Per la Giornata Mondiale del Libro si svolgono in tutto il mondo, con il coinvolgimento di migliaia di biblioteche, autori e lettori, librai, iniziative di ogni genere che quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, saranno tutte online. Dalle Biblioteche di Roma all'Instituto Cervantes diverse sono le iniziative in programma per la giornata di oggi.

Giornata Mondiale del Libro con Biblioteche di Roma

Per Biblioteche di Roma la Giornata del Libro è stata l’occasione negli ultimi anni per presentare il Festival delle Letterature, storica manifestazione della Capitale curata dall’Istituzione e promossa dall’Assessorato alla Crescita culturale di Roma. Quest’anno, in attesa della fine del lockdown, le Biblioteche per onorare la ricorrenza propongono sul canale Youtube Mediateca Roma una selezione video delle ultime edizioni del Festival e rendono disponibile sul portale Bibliotu e sulla propria pagina Facebook la consultazione digitale del catalogo Il domani dei classici, contenente i testi inediti degli autori che hanno preso parte all’ultima edizione della manifestazione presso la basilica di Massenzio.

Per il pubblico dei più piccoli invece Biblioteche di Roma propone il catalogo Scelte di Classe-Leggere in Circolo 2020, che raccoglie tutto il meglio della letteratura per bambini e ragazzi. Un’opportunità mai così preziosa come in questo momento segnato dalla necessità del distanziamento sociale. Il catalogo è disponibile online. L’iniziativa rientra come anteprima nel programma del Maggio dei Libri, la campagna del Centro per il libro e la lettura che quest’anno ha il claim Se leggo, scopro e l’hashtag #IoLeggoACasa.

Dedicati ai bambini sono anche gli appuntamenti con le Favole al telefonino delle Mamme Narranti, progetto di Andrea Satta, pediatra e cantante dei Têtes de Bois. Sono molte le fiabe proposte sulla pagina social del servizio Intercultura.

Il 23 aprile alle ore 18, inoltre è in programma un incontro con Romana Petri per parlare del suo ultimo libro, Figlio del Lupo, edito da Mondadori, 2020; ad intervistarla in diretta facebook sarà la giornalista Sabina Minardi. L'autrice ha lanciato una delle sfide più fascinose che una scrittrice poteva intravvedere e raccogliere: quella di raccontare la furia di vivere di un uomo che ha fatto il pugile, il cacciatore di foche, l’agente di assicurazioni, il cercatore d’oro, che ha amato l’ombra azzurra delle foreste e la smagliante solarità dei mari, che ha guardato, ceruleo d’occhi e di pensieri, l’anima dei popoli in lotta e il cuore delle donne.

Le istituzioni spagnole in Italia celebrano la Giornata Mondiale del Libro

Instituto Cervantes di Roma, la Reale Accademia di Spagna a Roma, la Scuola Spagnola di Storia e Archeologia e l’Ufficio di Istruzione dell’Ambasciata di Spagna in Italia celebrano la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'autore. Si tratta di una commemorazione specialmente popolare in Spagna in generale e di grande tradizione in Catalogna, contraddistinta dalla distribuzione di libri e di rose.

Tutti gli enti sopra citati sono dotati di biblioteche normalmente aperte al pubblico, che nelle attuali circostanze desiderano contribuire ad alleviare gli effetti delle attuali restrizioni pubblicizzando i loro cataloghi online e i loro servizi a distanza tramite l’opuscolo Biblioteche Spagnole di Roma. La Spagna dietro l’angolo, che illustra i servizi online per l’accesso all biblioteche restando a casa.

Inoltre, in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, l’Instituto Cervantes di Roma pubblicherà di prima mattina il 23 aprile il contributo di Lorenzo Silva alle “Pillole esemplari” (il titolo dell’attività fa riferimento all’opera di Cervantes Novelas ejemplares e alla breve durata dell’intervento), la seconda parte del laboratorio di pittura per bambini “Cervantitos. Arte a casa” a cura di María Ángeles Vila e la trasmissione parziale della tradizionale lettura del Don Chisciotte organizzata dal Circolo di Belle Arti di Madrid.