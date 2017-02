Giardino giapponese a Roma, le visite guidate. Date e info per le prenotazioni

L'Istituto Giapponese di Cultura ha messo a disposizione le date di febbraio e marzo per poter visitare il giardino giapponese in via Antonio Gramsci, 74. I posti a disposizione per le visite vanno solitamente via immediatamente essendo diventato meta di culto per gli amanti del Sol Levante.

Su richiesta vengono effettuate anche visite per gruppi istituzionali (scuole, enti pubblici, centri culturali et similia) all'indirizzo e-mail gruppi@jfroma.it. Non verranno considerati gruppi le associazioni spontanee (amici, parenti ecc.). Il giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura apre tutto l’anno (tranne nei mesi di luglio, agosto e nel periodo natalizio). Visite guidate gratuite in turni della durata di 30 minuti.

Il giardino è stato realizzato su terreno in concessione dal Comune di Roma secondo accordi diplomatici, dal noto architetto Ken Nakajima, responsabile anche del progetto per l’area giapponese presso l’Orto Botanico di Roma. Nel giardino, il primo realizzato in Italia da un architetto giapponese, compaiono tutti gli elementi essenziali e tradizionali del giardino di stile sen’en (giardino con laghetto), che ha raggiunto l’attuale splendore perfezionandosi attraverso i periodi Heian, Muromachi (XVI-XVII sec.) e Momoyama (fine XVII sec.): il laghetto, la cascata, le rocce, le piccole isole, il ponticello e la lampada di pietra, tôrô. La veranda, tsuridono, che si protrae sul laghetto è uno dei migliori punti per godere la vista del giardino. Tra le piante presenti si trovano il ciliegio, il glicine, gli iris e i pini nani. Le pietre che formano la cascata provengono dalla campagna toscana.

La visita guidata al giardino si prenota ESCLUSIVAMENTE al numero 06 94 84 46 55. Non sono ammesse altre modalità di prenotazione, né tramite e-mail, né in loco. La visita guidata al giardino, come tutte le attività dell’Istituto, è gratuita. L’ingresso al giardino è consentito esclusivamente con visita guidata ad opera del personale dell’Istituto giapponese. Non è possibile sostare al termine della visita guidata, né introdurre bevande o alimenti.