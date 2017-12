VIDEO | Giardino e farfalle per l'ora del tè, la mostra temporanea nello Spazio eventi Tirso

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Inaugurata stamattina, mercoledì 13 dicembre, la manifestazione “Un tè con le farfalle” che, fino al 2 aprile 2018, offre un giardino di 500 metri quadri in cui rilassarsi in compagnia di oltre cento esemplari di farfalle colorate.

L'esposizione all'interno dei locali di Spazio eventi Tirso, è stata prodotta da Crisalide, con la cura scientifica del professor Enzo Moretto: “Questo si trasforma in un luogo di meditazione, lontano dal consumismo sfrenato che non ci fa godere questo modo – racconta l'entomologo, che è anche direttore del museo Esapolis di Padova -, la farfalla è inoltre un animale affascinante, per la sua bellezza e allo stesso tempo per la sua breve vita”.