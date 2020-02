“Gianni Rodari. Le parole della fantasia”, la Casina di Raffaello celebra lo scrittore per bambini

Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, ospita dal 29 febbraio al 19 aprile 2020 la rassegna “Gianni Rodari. Le parole della fantasia”, aderendo alle celebrazioni per il centenario della nascita del grande scrittore per l’infanzia, che ricorre appunto quest’anno (Omegna, 23 ottobre 1920 – Roma, 14 aprile 1980).

Gianni Rodari, la rassegna alla Casina di Raffaello

In una sala del piano superiore di Casina di Raffaello è esposta la mostra ufficiale delle celebrazioni, messa a disposizione dal Coordinamento Genitori Democratici e dalla figlia dell’autore, Paola Rodari. La mostra, dal titolo “Il favoloso Gianni – Antologia murale in 21 pannelli”, è costituita da 21 pannelli, sui quali sono riprodotti alcuni degli scritti più famosi di Rodari accompagnati dalle illustrazioni della figlia Paola. In un’altra sala, attigua a quella della mostra, sono inoltre esposti diversi libri e 5 pannelli illustrativi sulle tematiche rodariane realizzati appositamente per l’evento a cura di Casina di Raffaello.

Bambini e adulti insieme potranno così conoscere la figura di questo grande maestro della parola e della fantasia. Inoltre, nello spazio di lettura allestito appositamente nella stessa sala, potranno poi fermarsi a leggere i libri dello stesso Rodari.

In occasione della mostra si terranno anche due laboratori specifici, “Di cosa sono fatte le storie?” e “Il binomio fantastico”, ispirati alla Grammatica della fantasia, opera teorica dello stesso Gianni Rodari, pubblicata per la prima volta nel 1973.

I bambini dai 6 anni in su potranno infine partecipare al concorso a premi “Concorri con la fantasia” con la storia e l’illustrazione che realizzeranno durante il laboratorio “Il binomio fantastico”.

I laboratori

Di che cosa sono fatte le storie?

Per bambini dai 3 ai 5 anni con un adulto

Col “Palazzo di gelato”, la “Strada di cioccolato” e tante altre favole e filastrocche, Gianni Rodari ci ha insegnato a immaginare un mondo in cui la fantasia può trasformare la realtà per scrivere sempre nuove storie. Pescando da un mazzo di carte un materiale e da un altro un oggetto, ogni bambino creerà una parte di un paesaggio fantastico in cui aerei di stoffa voleranno tra nuvole d’erba e gatti di sabbia si ripareranno sotto case di pasta.

Mercoledì alle ore 16.30; sabato alle 15.00 e domenica alle 10.30

Durata: 50 minuti

Costo: 7€ (bambino+adulto) per i bambini dai 3 ai 5 anni

Max 12 bambini + 12 adulti

Il binomio fantastico

Per bambini dai 6 anni in su

Il maestro Gianni Rodari nella Grammatica della fantasia ci ha donato un modo per creare nuove storie associando tra di loro le parole: cambiamenti di materiale, di dimensioni, di colore o rovesciamenti di significato per far nascere Uomini di burro o Teste fiorite. Introdotto dalla lettura animata di un testo dell’autore, il laboratorio sarà per i bambini un’occasione in più per imparare a giocare con la fantasia, avendo a disposizione delle carte da pescare con cui comporre storie e relative illustrazioni fatte con materiali vari artificiali e naturali.

Venerdì alle ore 16.30; sabato alle 17.00 e domenica alle 12.00

Durata: 50 minuti

Costo: 7€ intero / 5€ ridotto

Max 15 bambini

Concorri con la fantasia

I bambini dai 6 anni in su potranno partecipare a questo concorso a premi con la storia e l’illustrazione realizzati durante il laboratorio “Il binomio fantastico”.