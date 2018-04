Concerto Primo Maggio 2018: Gianna Nannini torna sul palco di San Giovanni

Si arricchisce il cast dei cantanti che suoneranno al concerto del primo maggio a Roma in piazza San Giovanni. Nella conferenza stampa di presentazione, avvenuta il 26 aprile, l'annuncio a sorpresa. Sul palco ci sarà anche Gianna Nannini. "Questo è il mio ritorno - ha detto Gianna Nannini - perché con questo concerto si apre una nuova pagina della nuova musica italiana, che non deve rimanere solo italiana. Questo festival lo chiamerei festival rock e per rock intendo musica popolare". Nannini è arrivata a viale Mazzini sorridente e in forma smagliante, nonostante le stampelle che è costretta ad utilizzare dopo l'infortunio al ginocchio occorsole qualche settimane durante un concerto del suo tour.

Tutti i cantanti al concerto del Primo Maggio

Anche quest’anno il Concertone sarà in diretta da Piazza San Giovanni in Laterano per 8 intense ore di musica, dalle 15 a mezzanotte su RAI 3 e dalle 16 anche in diretta su Rai Radio2. Con la regia di Cristiano D’Alisera, conducono AMBRA ANGIOLINI e LODO GUENZI de Lo Stato Sociale.

Quest’anno Rai Radio2, oltre a seguire l’evento on air dalle ore 16 a mezzanotte, per la prima volta racconterà il backstage del Concertone in diretta sulla pagina Facebook di Radio2 e il canale YouTube della Rai e sarà presente in piazza con una conduzione interamente al femminile, composta da Andrea Delogu, Ema Stokholma, Melissa Greta Marchetto e Carolina Di Domenico.

Seguiranno aggiornamenti