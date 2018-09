Fassi, non solo gelato, arte, teatro, musica e letteratura: da Palazzo del Freddo la riscossa dell'Esquilino

Tradizione ed innovazione, sperimentazione e rete sociale tra gusto e cultura. La storica gelateria "Fassi" del Rione Esquilino (138 anni portati benissimo) ha presentato ieri presso la Sala Giuseppina del Palazzo del Freddo, in via Principe Eugenio, la nuova, ricca stagione di eventi.

Non solo gelato, dunque. L'impresa artigianale più antica della Capitale, sotto la guida di Andrea Fassi, pronipote del fondatore Giovanni, vuole diventare un punto di riferimento per un quartiere da rilanciare e per l'intera città: "Negli anni '60/'70 quest'azienda rappresentava un polo culturale - ha affermato l'amministratore delegato nonché maestro gelatiere - Vorrei che con l'attività dei prossimi anni si ritorni a quello spirito, per questo gli incontri che organizziamo spaziano dalla cucina ad altre realtà".

Ed in effetti il calendario che riporteremo di seguito va dalla letteratura, al teatro, alla musica fino ad eventi specifici sul patrimonio personale ed aziendale o il benessere riproduttivo e sessuale incentrato sulla figura femminile. Sono previsti incontri con giovani autori emergenti o scrittori affermati, appuntamenti musicali con diversi cantanti lirici coordinati dal tenore Alessandro Napolitano e dalla pianista Erika Witzenmann; dal Maestro Francesco Del Fra dell'associazione Dodekachordon; dal Maestro del Teatro dell'Opera di Roma e dell'Accademia Filarmonica Romana Mario Germani. L'associazione "L'Altro", invece, sarà protagonista di happening teatrali ideati apposta per il Palazzo del Freddo e le sue creazioni artigianali.

Questi momenti si aggiungeranno a quelli di incroci culinari e degustazioni: dalla cena-gelato firmata da Andrea Fassi, a "Cappuccini d'autore", dalla seconda edizione di "Vino a Palazzo" alla terza di "Esquisito", che quest'anno si trasferirà presso Palazzo Merulana, fino all'incontro con il barbecue di Michele Ruschioni, autore di "Braciami ancora".

Inoltre è in programma una nuova cena quattro mani: quelle di Andrea Fassi e di Claudia Massara, Executive Chef del ristorante Altrove. Poi in occasione dell'apertura della stagione primaverile 2019, ci sarà un evento con l'azienda Coni Norge dedicato al mondo delle cialde e dei biscotti ed un altro sull'amarena con l'azienda Fabbri 1905.

La gelateria "Fassi" si avvale, per ognuno di questi incontri, di collaborazioni con aziende, enti o singoli professionisti dei diversi settori, intessendo una vera e propria "rete" di cui beneficeranno tutti i partecipanti. Alcune realtà associative con le quali il Palazzo del Freddo è impegnato sono: Borgo Ragazzi Don Bosco, Save The Children, Binario 95, Scuola di scrittura Omero, Ai.Bi. Amici dei Bambini; Comunità di Sant'Egidio; MaTeMù e Altrove del Cies.

La conferenza stampa è stata presentata dalla responsabile della comunicazione Valeria Bilancioni ed allietata dall'esibizione del "Coro di Piazza Vittorio".

Il calendario

13 e 20 settembre - Lezione gratuita di Tango e serata musicale a cura di Laura Amadei;

15 settembre - Cena-gelato ispirata all'emozione della rabbia: cinque portate per un'esperienza gustativa articolata. Con la collaborazione dell'oste Arcangelo Dandini e Andrea Roscioli;

28 e 29 settembre - "Cappuccini d'autore": degustazione gratuita di cappuccini organizzata con Circi Caffè e aTypica, con la partecipazione di Fabbri 1905. Sarà presente il campione italiano di latte art Giuseppe Fiorini;

6 ottobre - Seconda edizione di "Vino a Palazzo" ideata con l'azienda Trimani - Vinai a Roma dal 1821;

20 ottobre - Terza edizione di "Esquisito" presso Palazzo Merulana, in partnership con Radici Pizzicheria Salentina, Forno Roscioli, Ciamei Caffè. Norcineria Cecchini e Gatsby Caffè;

27 ottobre - "Primo piano sulla birra" con l'Osteria di Birra del Borgo;

11 novembre - Protagonista il cioccolato in collaborazione con il marchio Domori;

22 novembre - Evento speciale sulla pizza che vede la collaborazione tra Andrea Fassi ed il pizzaiolo Elio Santosuosso.

Incontri d'autore

26 settembre - ore 18 Rivista Pulp Libri;

27 settembre - ore 18 Dune di Carlo Molinari con la partecipazione delle giornalista Lucia Annunziata e del regista Giovanni Veronesi;

5 ottobre - ore 17:30 Il bambino dal sorriso magico, favola di Chiara Ceneroni, con illustrazioni di Elisa Donetti;

11 ottobre - ore 18:30 Braciami Ancora - La Tribù del barbecue di Michele Ruschioni;

12 ottobre - ore 18 Presentazione dell'associazione legata al Magazine B-Hop;

5 novembre - ore 18 - La ragazza di Homs di Susan Dabbous.

Eventi musicali e teatrali

20 settembre - ore 19 Milonga Gelata con Tango Bar;

7 ottobre - ore 18 Tenor and Baritone, duetti umoristici ideato da Alessandro Napolitano in collaborazionne con Marco Poggi;

14 ottobre - Gèlati Stand-up comedy a cura dell'associazione L'Altro;

21 ottobre - ore 18 Dicimmancelo Nuje: concerto di canzoni napoletane:

18 novembre - Sezione dell'operetta La Vedova Allegra con il tenore Alessandro Napolitano, il soprano Isabella Amati ed il pianista Paolo Tagliapietra;

5 marzo - Canti carnevaleschi con il Coro di Piazza Vittorio diretto dal Maestro Giuseppe Puopolo.