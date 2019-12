New entry in casa Totti, ecco Donna Paola. Ilary Blasi presenta il "gatto nudo"

Francesco Totti vuole allargare la famiglia? Eccolo accontentato. In casa c'è una new entry: Donna Paola, una gatta che fa brillare gli occhi a Ilary Blasi.

Mentre il marito prova a convincerla per il quarto figlio, la conduttrice ha preso un Canadian Sphynx, conosciuto come 'gatto nudo': una razza felina molto rara che non convince proprio tutti. Senza pelo, orecchie a punta, muso spigoloso e occhi sporgenti, il pregiato micio non è proprio un concentrato di bellezza, come in molti le fanno notare su Instagram. Poco importa, tra Donna Paola e Ilary c'è un grande feeling.

Accoccolate sul divano, le due giocano e si scambiano tenerezze. Il gatto nudo non sarà bellissimo, ma è molto affettuoso e tenero e Ilary sembra già non poterne più fare a meno.