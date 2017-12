Roma con il fiato sospeso per il funambolo Andrea Loreni: sul Tevere a 20 metri d'altezza

Ha attraversato il Tevere sospeso a 20 metri di altezza, camminando su un cavo d'acciaio lungo 135 metri. Un'impresa unica nella storia della Capitale quella di Andrea Loreni, il funambolo che ieri sera si è esibito nel tratto di fiume di fronte alla fortezza pontificia di Castel Sant'Angelo. L'evento è stato promosso all'interno della Biennale 2017 MarteLive. Non è la prima volta che Loreni, torinese, classe 1975, cammina tra le nuvole della Città eterna. Ma finora nessuna impresa aveva visto come protagonista il 'biondo' Tevere.

Un'esperienza spettacolare che i romani hanno potuto ammirare in piena aria natalizia e che per il funambolo è simbolo del cammino umano di ricerca. "Sul cavo io vivo profondamente il momento attuale, il cavo è il luogo di morte del mio ego, dove memorie e aspettative cessano di esistere. Insieme alle paure - ha spiegato Loreni - e se non si ha paura di avere paura si può aprire la porta dietro la quale giace l'assoluto, che sta in fondo a tutte le cose".