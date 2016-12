Nuovo direttore d'orchestra per Frozen. Marco Dallara abbraccia Babbo Natale

Cacciato! Giacomo Loprieno non dirigerà più Frozen, il concerto disney finito al centro delle polemiche per la frase pronunciata al termine dello spettacolo. La Dimensione Eventi, società torinese organizzatrice dell'applauditissimo spettacolo, ha deciso di rimuoverlo a seguito delle polemiche. E' questo il provvedimento preso e preannunciato con nota ufficiale dopo le tante proteste ricevute da parte dei genitori: "Circa l'accaduto che ha visto protagonista il direttore d'orchestra ci teniamo a sottolineare che la società di produzione si dissocia da quanto è stato detto e che si riserva di prendere i dovuti provvedimenti. Quanto è stato detto dal direttore d'orchestra è totalmente fuori luogo ed è il gesto arbitrario di una singola persona. Come produzione abbiamo lavorato affinchè lo spettacolo fosse di vostro grandimento e dagli applausi ricevuti possiamo dire di aver raggiunto questo obiettivo grazie al vostro calore e alla vostra partecipazione. Chiediamo scusa per quanto accaduto".

Anche l'Auditorium si è attivato e oggi, a dirigere la seconda data dello spettacolo, sarà Marco Dallara che a babbo natale ci crede tanto da averlo incontrato nel giardino incantato dell'Auditorium. L'abbraccio è stato immortalato anche dalle foto finite sulla pagina facebook della struttura.

"Siamo veramente dispiaciuti per quello che è accaduto a conclusione di questo concerto veramente meraviglioso", aveva scritto l'Auditorium. "Siamo stati informati che il direttore d'orchestra si è scusato subito dopo il concerto con tutti i genitori presenti, sotto il palco e successivamente in biglietteria, per quella che è stata sicuramente un’uscita infelice".