Frecce tricolori su Roma: il 2 giugno nella Capitale il volo della pattuglia acrobatica

Un 2 giugno diverso, a causa delle misure anti-Covid. Non ci sarà la consueta sfilata in via dei Fori Imperiali, ma le frecce tricolore che in questi giorni hanno abbracciato simbolicamente tutta Italia culmineranno il loro volo nella Capitale