La 18enne di Pomezia Flavia Panfili è Miss Tricologica Lazio 2017

Flavia Panfili 18enne di Pomeiza, ha vinto il titolo di Miss Tricologica Lazio 2017, valevole per il 78° concorso nazionale Miss Italia. La finale regionale, organizzata dalla Delta Events - agenzia esclusivista del concorso per la regione Lazio – e patrocinata dal Comune di Castelforte, ha visto sfidarsi in passerella 30 concorrenti, presentate da Stefano Raucci e Margherita Praticò, che è anche l’agente regionale del concorso.



Le miss si sono esibite in tre diversi quadri moda, dirette dal regista Mario Gori: in abito da sera, in tubino con i gioielli Miluna, con i costumi da bagno di Giadamarina, in una divertente coreografia “marinara” sulle canzoni di Raffaella Carrà. Oltre, ovviamente, al consueto passaggio con il tradizionale body da gara davanti alla giuria, composta tra gli altri dal Sindaco di Castelforte Giancarlo Cardillo, dal noto fotografo di moda Pino Leone, dal look maker Lello Sebastiani, dalla designer Sara Cappa e dalla modella Maria Concetta Pincerno, lo scorso anno vincitrice del titolo regionale “Miss Miluna Lazio 2016” e finalista nazionale a Jesolo, residente proprio a Castelforte.





Questa la classifica finale:



Prima classificata, MISS TRICOLOGICA LAZIO è FLAVIA PANFILI, 19enne di Pomezia (RM), capelli castani, occhi marroni, alta 170 cm. Diplomata al liceo scientifico si è appena iscritta alla facoltà di scienze dell’alimentazione e nutrizione umana presso il Campus Biomedico. Ha praticato danza per tanti anni, ama la musica e il cinema, infatti vuole iscriversi ad un’accademia di recitazione. Il suo sogno, ovviamente, è quello di diventare una brava attrice.



Seconda classificata SARA BORGHI, 18enne di Albano Laziale (RM), capelli castani, occhi marroni, alta 175 cm. Deve frequentare l’ultimo anno di liceo linguistico. Pratica danza e fitness, ama ascoltare musica e seguire il mondo della moda. Il suo sogno è, ovviamente, quello di fare la modella.



Terza classificata ELISA RINALDUZZI, 19enne di Carinola (CE), capelli neri, occhi neri, alta 176 cm. Diplomata in ragioneria. Pratica pallavolo, ama sfilare e il mondo della moda. Il suo sogno è quello di diventare una brava modella.



Quarta classificata VALENTINA SERAFINI, 20enne di Palombara Sabina (RM), capelli castani, occhi marroni, alta 175 cm. Diplomata all’istituto alberghiero (accoglienza), lavora come receptionist e prossimamente inizierà un corso per diventare wedding planner. Ama guardare serie TV, leggere e andare in bici. Sogna di fare la modella.



Quinta classificata LUCREZIA ROMANA ANTONELLI, 18enne romana del quartiere Talenti. Capelli castani lunghi, occhi neri, alta 173 cm. Diplomata al liceo linguistico, frequenterà da settembre la facoltà di Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma. Pratica danza classica e contemporanea da 14 anni e studia al balletto di Roma da 2 anni e mezzo. Ama suonare il pianoforte e sogna di diventare, ovviamente, una grande ballerina o una giornalista.



Ha chiuso la serata la splendida performance canora di Maria Sara Costanzo, in arte Skinhead, giovane promessa di Castelforte. Molto soddisfatto della riuscita dell’evento il Sindaco Giancarlo Cardillo, che ha premiato la vincitrice.



Anche Flavia dunque preparerà la valigia per le prefinali nazionali in programma dal 27 al 30 agosto a Jesolo (VE), dove giungeranno 210 concorrenti da tutta Italia. Solo 30 di esse però parteciperanno alla finalissima TV, in onda il 9 settembre su La7.



Ma la carovana di Miss Italia non si ferma, perchè ci sono ancora in palio altri 5 titoli, a partire da domani sera (ore 21,30) a Gavignano, dove si assegnerà la fascia di “Miss Cinema Roma 2017”. Qui però potranno partecipare solamente le ragazze nate o residenti a Roma e provincia, mentre per le altre quattro fasce tutte le finaliste regionali.