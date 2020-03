Flashmob sonoro: appuntamento a finestre e balconi per cantare e suonare tutti insieme

"Apriamo le finestre, usciamo sui balconi e suoniamo insieme anche se lontani". Questo lo slogan del flashmob sonoro in programma oggi - 13 marzo - alle 18 uscendo su tutti i balconi e affacciandosi da tutte le finestre d'Italia. Anche a Roma la voce si è diffusa, tramite social network e Whatsapp e saranno in molti ad affacciarsi in questo pomeriggio di metà marzo per suonare, cantare e rallegrare la città.

Il flashmob sonoro, come partecipare

"Non importa saper leggere la musica, suonare uno strumento o possederlo; basta anche cantare una canzone o far suonare le pentole di casa, l'importante è farci sentire perché la musica è la migliore medicina per curare l'anima e in questo momento ne abbiamo bisogno.

Quindi sì rompiamo il silenzio", si legge sulla pagina Facebook di Fanfaroma. Un flashmob aperto a tutti, di qualunque età, musicisti e non.

Un esperimento sociale a distanza, un flashmob che sicuramente invaderà profili Instagram e Facebook, con video e stories ricchi di allegria, solidarietà, voglia di sorridere soprattutto in un momento come questo.

Foto dalla pagina Facebook di @Fanfaroma