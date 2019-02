A Roma arriva l'insta boyfriend, il finto fidanzato da sfoggiare su instagram

Un fidanzato che vi accompagni tra le strade di Roma e non sia mai stanco di scattare foto (e anche di una certa qualità)? E che soprattutto vi permetta di postare sui social immagini bellissime e perfette che ritraggono la vostra storia d’amore? Tutto questo non è più impossibile grazie all’idea di RomaExperience, agenzia turistica della Capitale che offre una serie di servizi per rendere “indimenticabili” le proprie vacanze nella città eterna.

Già perché con una forbice di spesa che oscilla tra i 249 euro e i 735 euro è possibile prendere “in affitto” un “fidanzato/fotografo”, un insta boyfriend che non solo non sia mai stanco di scattare selfie ma si mostri anche sinceramente innamorato, focalizzando su di voi la sua esclusiva attenzione. I prezzi variano a seconda che si scelga di trascorrere con l’Insta Boyfriend un giorno intero tra Roma e Ostia, non solo foto al Colosseo, Basilica di San Pietro e Fori Imperiali ma anche spiagge e tramonti del litorale romano o tour di poche ore.

L’idea è pensata principalmente per le turiste in visita a Roma ma chi escluderebbe che un’idea così non venga utilizzata anche da romane per scatenare la gelosia di qualcuno?