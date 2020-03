FinestresuRoma, Campidoglio lancia il contest: "Condividete la vostra vista su Roma"

Al via, da oggi 23 marzo, il contest fotografico #FinestresuRoma: tutti i cittadini potranno postare foto di ciò che vedono fuori dalle loro case.

"Nei giorni in cui l’emergenza sanitaria ci impone di restare a casa - si legge sui profili ufficiali della Sovrintenzenza Capitolina ai Beni Culturali - vi invitiamo a condividere la vista di Roma dalla vostra finestra per costruire insieme un racconto della nuova città che guardiamo in questi giorni. Luoghi noti, ma soprattutto inquadrature insolite: città storica, periferia e contemporaneità, giardini interni, cortili e finestre di fronte, inquadrature di riferimento della nostra quotidianità o scatti inaspettati dei soliti posti. Il tuo scatto contribuirà ad arricchire il patrimonio fotografico della Sovrintendenza, con uno sguardo sul contemporaneo e sull’attualità".

Come partecipare

Con questa iniziativa, realizzata da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale, Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con Sapienza Università di Roma - Facoltà di Lettere e Filosofia (Corso di laurea in Storia dell’arte) e Master Digital Heritage. Cultural Communication Through Digital Technologies, si intende costruire un racconto collettivo di una Roma come non è mai stata vista prima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

C'è tempo fino al 3 aprile per condividere le proprie foto sui propri account Twitter, Facebook e Instagram taggando Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e inserendo l’hashtag #FinestresuRoma. Le foto più belle selezionate da un’apposita giuria saranno la copertina dei social della Sovrintendenza per una settimana e saranno raccolte in una gallery sul sito www.sovraintendenzaroma.it.