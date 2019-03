VIDEO | Ecco il National Geographic Festival, 500 eventi con una sola protagonista: l'invenzione

Concerti, spettacoli, eventi dedicati alla scienza e mostre fotografiche dedicate alla Terra. Il National Geographic Festival delle Scienze, dall’8 al 14 aprile porterà all’Auditorium e in altri 47 luoghi di Roma, più di 500 iniziative che avranno un unico filo conduttore: l’innovazione. Intesa come creazione ed introduzione di un concetto, di un’idea, della tecnologia. Partendo dalle eccellenze italiane.

Prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, il festival è realizzato insieme a National Geographic (main partner per il terzo anno consecutivo) e il ministero dell’Istruzione, promosso dall’assessorato all Crescita culturale di Roma. Dai diritti umani ai viaggi nel tempo, dall'intelligenza artificiale alla salvaguardia degli oceani e dell’ambiente, dalla robotica alle tecnologie per la salute, dalla creatività alla salvaguardia del patrimonio artistico, fino all'astrofisica e alla criminologia. Questi i temi degli oltre 40 incontri con scienziati di livello internazionale, filosofi, giornalisti, esperti, ricercatori, innovatori e artisti, che spiegheranno con la massima accuratezza scientifica “Le Cause delle Cose”. “Un’occasione per tutti di avvicinarsi alla scienza attraverso molteplici forme d’arte - dice Vittorio Bo, curatore del Festival -, tanta attenzione per i bambini, eventi ed iniziative in diversi luoghi della città, dalle biblioteche al Maxxi. Saremo ovunque”.

Tra i partner: ASI - Agenzia Spaziale Italiana e INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, INGV - Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica e IIT - Istituto Italiano di Tecnologica Poste Italiane, Enel Green Power