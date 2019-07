Sulla spiaggia di Santa Severa una birra gratis per ogni bicchiere di mozziconi di sigarette raccolto

Appuntamento dal 25 al 28 luglio per la prima edizione di Fermento: Festival delle Birre Artigianali del Lazio al Castello di Santa Severa (Santa Marinella). Prende il via un evento di promozione e divulgazione della produzione Artigianale della Birra del Lazio, ma anche un’occasione per sensibilizzare le persone su una tematica ambientale importante, come quella dei mozziconi di sigarette.

Una bella iniziativa

Per l’occasione verrà lanciata l’iniziativa, la seconda in Italia e la prima nel Lazio, “Aiutaci a rendere la spiaggia più pulita”, con il supporto di TeleAmbiente e della Regione Lazio. Ogni persona che porterà un bicchiere pieno di mozziconi di sigarette raccolti dalla spiaggia del castello, in cambio verrà omaggiato con un bicchiere di birra presso uno stand dedicato. Occasione utile anche per non dimenticare che per decomporsi, se abbandonati in natura, i mozziconi impiegano dai 5 ai 12 anni

La voce degli organizzatori

Mirko Tisato, tra gli organizzatori del festival: “Saranno quattro giorni all’interno del Castello di Santa Severa, cornice meravigliosa, birre artigianali del territorio laziale e spettacoli di carattere internazionale”. Piero Tidei, sindaco di Santa Marinella: “Oggi il castello si sta sviluppando enormemente sotto il profilo delle manifestazioni culturali ed eventi musicali, ma soprattutto sta diventando il centro di un grande patrimonio ecologico e ambientale e del futuro sviluppo turistico dell’intera città e del territorio. In questo modo si sta valorizzando ciò che abbiamo intorno: dal Monumento Naturale di Pyrgi, le famose sabbie nere, all’Oasi di Macchiatonda, fino allo stesso castello con il litorale di Santa Severa”.

Attività culturali

Verrà data la possibilità di visitare tutto il complesso del Castello e visionare i ritrovamenti archeologici venuti alla luce durante le ultime campagne di scavo e non solo. Intrattenimento musicale e diretta radiofonica durante le giornate del festival a cura di Radio Italia anni 60 con Maurizio Martinelli.