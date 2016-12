Ponti e feste del 2017, il calendario completo

Se il 2016 è stato un anno "sfortunato" per la combinazione delle feste, decisamente meglio si presenta questo 2017. Anno nuovo, feste nuove da segnare sul calendario. In tanti, ne siamo sicuri, hanno già dato uno sguardo ed è inevitabile segnare date propizie per organizzare le prossime vacanze o pause dal lavoro.

PASQUA - Pasqua cadrà quest'anno il 16 aprile. Le scuole, i cui calendari scolastici sono stati comunicati mesi fa, saranno chiuse dal 13 al 18 aprile.

PONTI DI PRIMAVERA - Neanche il tempo di finire le vacanze pasquali che il calendario propone un'altra data in rosso. Si tratta del 25 aprile che cadrà quest'anno di martedì, giorno utile per organizzare un possibile ponte con il week end precedente. Il 1 maggio, caduto in questo 2016 di domenica, quest'anno giungerà di lunedì. Anche in questo caso quindi si tratta di un giorno utile per un possibile ponte. Cade di venerdì invece il 2 giugno, andando così ad anticipare il week end successivo per tre giorni di festività. Il 29 giugno, giorno di festa per la città di Roma, cadrà invece di giovedì.



FERRAGOSTO - Ferragosto di martedì quest'anno. Una collocazione ideale per chi, non potendo magari organizzare delle ferie lunghe, proverà a staccare nel week end lungo del 15 agosto.

PONTI D'AUTUNNO E FESTIVITA' NATALIZIE - Arriviamo così all'autunno con il 1 novembre che cadrà di mercoledì, mentre l'8 dicembre sarà di venerdì. Lunedì sarà il giorno in cui cadrà Natale, quest'anno capitato di domenica.