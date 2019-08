Magnate russo sceglie Ladispoli per festeggiare il suo compleanno

Ladispoli blindata oggi, domenica 11 agosto, per il compleanno di un magnate russo che ha scelto la cittadina sul litorale a nord di Roma per festeggiare. A fare da cornice all'evento la Posta Vecchia e il Castello Odescalchi opzionati dal paperone dell'est per la sua festa. Una festa in grande stile con un mega palco con il mare come sfondo.

Previsti fuochi d'artificio che si annunciano come un vero e proprio spettacolo. Per il posizionamento stabiliti divieti d'accesso agli arenili e agli specchi d'acqua antistanti alle aree della festa. Le batterie infatti saranno posizionate sia in mare, con una piattaforma galleggiante, sia sulle scogliere.