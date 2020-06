Festa del Cinema di Roma, confermata l'edizione 2020

La quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma è confermata e si svolgerà dal 15 al 25 ottobre 2020 presso l’Auditorium Parco della Musica.

Laura Delli Colli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, e il Direttore Artistico della Festa del Cinema, Antonio Monda, hanno confermato le date precedentemente annunciate in accordo con il Collegio dei Soci Fondatori e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cinema per Roma.

Negli stessi giorni, in contemporanea con la Festa del Cinema, si svolgerà il programma di Alice nella città, sezione autonoma e parallela dedicata alle giovani generazioni.