Ferragosto a Roma: gli eventi del 15 agosto per chi rimane o si trova in città

Dai concerti in spiaggia della sera prima, agli eventi in programma per il giorno di festa. Nella Capitale per il 15 agosto? Niente paura, in città non mancano divertimenti e occasioni per passare piacevolmente il tempo. Musei, visite gratuite ai siti archeologici più importanti della città, cinema all'aperto, passeggiate lungo il Tevere e appuntamenti vari per quella che non è solo la festa estiva per eccellenza. Ferragosto è una ricorrenza antica, densa di storia e con un legame anche cristiano (qui la storia). Ecco qualche idea su come trascorrere la giornata per chi resta in città.

La sera del 14 agosto

La parola d'ordine al Singita Miracle beach di Fregene sarà Meraviglia per WONDERFEST. Una festa magica animata da coloratissimi personaggi che tra stupore e incanto lasceranno senza fiato i presenti, e chi lo vorrà potrà provare l’emozione di tornare bambini. Almeno per una notte. E ancora sempre il 14 agosto il Monk apre le porte a chi resta in città con Italian Stail. Dalle 19 alle 2 di mercoledì 14 il circolo di via Mirri ospita una festa per accogliere i romani (e non) rimasti in città. Nel giardino del Monk si alterneranno dj set, cocktail bar, area relax, e per i più attivi anche spazi sport. Colonna sonora tutta la musica italiana Da Battisti ai Subsonica, da Dalla agli 883, dagli Articolo 31 a Coez, da Venditti a Mannarino, 100% musica italiana, senza limiti.

Terme di Caracalla

Nell'ambito dell'iniziativa "Io vado al museo", le Terme di Caracalla aprono le porte al pubblico con 8 appuntamenti gratuiti. Uno di questo sarà proprio il giorno di Ferragosto, giorno delle Feriæ Augustæ, festività istituita dall'imperatore Augusto nel 18 a.C. L'iniziativa è, inoltre, arricchita dalla tecnologia avanzata dei visori, che hanno reso le Terme di Caracalla il primo grande sito archeologico interamente fruibile in 3D

Ferragosto da Sport City Roma

Un'intera giornata per festeggiare il Ferragosto, l'estate, le vacanze. Il 15 agosto Sport City Roma, in via Alvaro Del Portillo, resta aperto per una giornata all'insegna del relax e della festa. Formule per tutti i gusti e tutte le esigenze, in un centro attrezzato di piscina e dei comfort che non faranno rimpiangere le spiagge. Anzi.

Ferragosto al Biolago Anio Novus

Sei rimasto a Roma e sei ancora in dubbio su cosa fare? Il Casale Anio Novus ti aspetta per una giornata di relax in riva al Biolago e per il pranzo di Ferragosto, dove scoprirai i nuovi piatti del menú alla carta del Ristorante del Casale. Non ci sono costi di partecipazione, basta solo consumare il pranzo al ristorante del Casale, con la possibilità di entrare gratuitamente al Biolago Anio Novus e gustarti un ottimo aperitivo di benvenuto offerto dal Casale Anio Novus. Una giornata di relax nella natura.

Ferragosto al Village Celimontana

Dopo i grandi successi discografici Two for Duke e Two for Stevie, Dado Moroni e Max Ionata tornano insieme per un nuovo tour. Two for You, spettacolo che andrà in scena il 15 agosto al Village Celimontana, rappresenta una sintesi di questi due lavori discografici che hanno esplorato la poetica e l’immaginario di due grandi colossi quali Duke Ellington e Stevie Wonder. Un progetto per due grandi del jazz italiano e internazionale che vede pianoforte e sax dialogare alla perfezione mantenendo un profondo rispetto verso due grandi artisti che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia.

Il Magic Color Party a Rainbow MagicLand

Allegria, entusiasmo, gioia e musica sono le parole d’ordine della serata: il Magic Color Party. Ospite d'eccezione Ludovica Pagani, influencer da milioni di follower che ha fatto impazzire il web, pronta a mixare i sound che animeranno la serata.

Lungo il Tevere Roma

Un tuffo fra storia, cultura, divertimento e svago, da Ponte Sublicio a Ponte Sisto. Lungo il Tevere Roma è aperto anche per Ferragosto. La manifestazione estiva che anima e colora di appuntamenti, stand, mostre e tanto altro le sponde del Biondo. Mostre fotografiche e cinematografiche, esposizioni, citazioni letterarie e musicali di tutte quelle opere e di quei personaggi che hanno fatto grande la Capitale, street food e tanto altro. Un palinsesto ricco di eventi, in programma fino alla fine di agosto. Un programma culturale pensato per tutte le età, bambini e adulti, con l'obiettivo di insegnare qualcosa con quel sano pizzico di divertimento puro.