Ferragosto a Roma: tutti gli eventi per chi rimane o si trova in città

Ferragosto a Roma lontani da spiagge assolate o sentieri di montagna? Niente paura. La Capitale per il 15 agosto offre un ricco palinsesto di eventi per chi rimane o si trova in città.

Ferragosto a Roma: gli eventi in programma

Cinema all'aperto, feste sul litorale, appuntamenti enogastronomici appena fuoriporta ma anche spettacoli teatrali e mercatini. Un Ferragosto a Roma tra arte, cultura e gusto.

Ecco dunque gli eventi di Ferragosto 2018 a Roma

Ferragosto a Cinecittà World

Ciak, motore… splash! Cinecittà World apre le porte a Ferragosto per trascorrere la festa più hot dell’estate sulle attrazioni acquatiche del Parco. Dalle 15 fino al tramonto DJ Set e animazione nella nuovissima Cinepiscina. Godetevi Aktium, con le sue barche che precipitano a 70 Km’h nella grande piscina, Pompieri, la sfida a colpi di cannonate d’acqua, AquaRodeo, l’autoscontro acquatico del Parco. In più le fontane danzanti con i loro giochi d’acqua colorati e Sapore di Mare, la nuovissima spiaggia di sabbia finissima con i suoi ombrelloni e lettini per abbronzarsi come nei film degli anni 80!

Festa della Taranta

In occasione di Fiumicino Estate il Ferragosto ha il suono delle danze popolari del sud con la Festa della Taranta: concerto di musica popolare "Le tarantole". Una serata con tanto buon umore, musica e balli.

Questione di cuore alla Casa del Cinema

La sera di Ferragosto alla Casa del Cinema arriva Questione di Cuore: film del 2008 di Francesca Archibugi. Alberto, uno sceneggiatore di successo, bravo e un po’ matto, ed Angelo, un giovane carrozziere del Pigneto, sono entrambi vittime di un attacco di cuore e vengono ricoverati in ospedale nella stessa notte. I due, ricoverati nella stessa sala di rianimazione, nonostante la gravità delle loro situazioni sanitarie riescono a mantenere alto il morale e a farsi grandi risate. Una volta dimessi, Alberto e Angelo hanno una nuova visione della vita e sentono di essere diventati indispensabili l’uno per l’altro.

A Ferragosto si ride con Antonio Giuliani

A Fiumicino va in scena l' "Antonio Giuliani show": uno spettacolo divertente e irriverente tra battute, gag e siparietti. Il comico romano, tra i più amati in assoluto, è la compagnia giusta per trascorrere un Ferragosto tra le risate.

Oltre la notte a Villa Lazzaroni

La vita di Katja cambia improvvisamente quando il marito Nuri e il figlio Rocco muoiono a causa di un attentato. La donna cerca di reagire all'evento e trova in Danilo Fava, avvocato amico del marito, il professionista che la sostiene nel corso del processo che vede imputati due giovani coniugi facenti parte di un movimento neonazista. I tempi legali non coincidono però con l'urgenza di fare giustizia che ormai domina Katja.

Contromano all'Arena Garbatella

All'Arena Garbatella proiezione di Ferragosto: il 15 agosto sul maxischermo ecco Contromano. Se tutti riportassero un migrante a casa il problema sarebbe risolto: è quello che pensa Mario, deciso a riportare in Senegal un suo 'concorrente' africano.

Lungo il Tevere Roma 2018

Anche nel giorno di Ferragosto appuntamento con Lungo il Tevere Roma 2018: la manifestazione che offre a bordo fiume un ricco programma culturale e di intrattenimento per arricchire l’estate della Città Eterna. All’ombra del biondo Tevere, sarà possibile vivere un ricco palinsesto di appuntamenti interessanti tra incontri, degustazioni, perfomance teatrali e musicali, happening solidali e perfino spirituali.