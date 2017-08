Ferragosto 2017 a Roma: tutti gli eventi per chi rimane in città

Ferragosto a Roma, lontani da spiagge da sogno e immersi nella calura cittadina? Niente paura. La Capitale è pronta ad offrire un ricco palinsesto di eventi per chi rimane o si trova in città.

Ferragosto 2017 a Roma: gli eventi in programma

Il 15 agosto a Roma sarà una vera e propria festa continua tra pic nic, eventi enogastronomici, mercatini, manifestazioni e cinema all'aperto. Un party che inizierà già dal giorno precedente.

Ferragosto a Cinecittà World

Ciak, motore…splash. Ferragosto a Cinecittà World per trascorrere la festa più hot dell’estate sulle attrazioni acquatiche del Parco. In più le fontane danzanti con i loro giochi d’acqua colorati e Sapore di Mare, la nuovissima spiaggia di sabbia finissima con i suoi ombrelloni e lettini per abbronzarsi, come nei film degli anni 80. Alla sera dalle 19 in poi spettacoli e animazione nel Parco.

Sogno di una notte di mezza estate

Al Silvano Toti Globe Theatre, il Sogno di una notte di mezza estate, a firma dell’indimenticabile Riccardo Cavallo (traduzione di Simonetta Traversetti) che quest’anno è in scena dal 9 al 20 agosto alle 21.15. Una storia che continua a far sognare grandi e piccoli raccontando il tempo breve della felicità con un sottile fondo di malinconia.

Segreti e bugie

Nel parco di Villa Borghese film all’aperto della Casa del Cinema con le sue rassegne ad ingresso gratuito: martedì 15 agosto proiezione di Segreti e bugie di Mike Leight, un film del 1996 della durata di 137’, in versione originale con i sottotitoli in italiano.

I viaggi nell'antica Roma

Miscela di spettacolo e archeologia I viaggi nell'antica Roma a cura di Piero Angela e Paco Lanciano con due emozionanti tappe al Foro di Augusto e al Foro di Cesare: partendo da pietre, frammenti, colonne e con l’uso di tecnologie all’avanguardia, gli spettatori sono guidati dalla voce di Piero Angela e da filmati e ricostruzioni. Una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico.



Ferragosto al Castello

Festa di Ferragosto al Castello di Nerola. E se invece della classica spiaggia la location della festa fosse un Castello? Una vigilia di Ferragosto originale con una festa con musica con DJ e con gli immancabili fuochi di mezzanotte, tributo all'estate.

Ferragosto a Trastevere

Ma cosa si cela dall’altro lato di Trastevere, nella zona meno nota e conosciuta, quella fatti di vicoli incantatati e piazzette medievali? Scopritelo la sera di Ferragosto. Una passeggiata insolita che vi porterà a conoscere angoli nascosti e storie millenarie che hanno reso grande la cultura e la tradizione di Roma.

Festa di Ferragosto allo Shilling di Ostia

Appuntamento con la grande festa di ferragosto presso lo Shilling di Ostia a piazzale Cristoforo Colombo 25. Apericena buffet, concerto live, discoteca.

Cinema sotto le stelle

Cinema sotto le stella nella Cinecittà Street: una vera e propria arena nella quale gustarvi film, documentari e speciali proposti da Cinecittà World. Un’occasione per scoprire alcuni dei film, legati al Parco, e assaporare i piatti a tema della serata, creati dagli chef, comodamente seduti all’aperto davanti al maxi schermo. Qui i film in programma nelle sere del 14 e 15 agosto

Sagra della bruschetta

A Rocca Priora torna la Sagra della Bruschetta durante la quale si potranno degustare circa una ventina di tipi di bruschetta e prodotti tipici locali. Durante la Sagra della Bruschetta roccapriorese tutte le serate saranno allietate da musica. Presente anche uno stand con prodotti per celiaci.

Ferragosto schiuma party

Come ogni anno e come da tradizione il BlackOut organizza "il più divertente,spassoso, bagnato" party estivo. Un'occasione per ballare tutta la notte in un mare di schiuma.

Lungo il Tevere Roma

Lungo il Tevere è la manifestazione estiva che trasforma le banchine del fiume nella più spettacolare e apprezzata attrattiva dell'estate romana. Bancarelle, stand, performance artistiche, percorsi enogastronomici ed esposizioni artigianali. Un luogo ideale, con proposte diverse e adatte a tutti i gusti, dove trascorrere Ferragosto.

TeverEstate 2017

All'ombra di Castel Sant'Angelo intrattenimento artistico e culturale: proiezioni, cabaret, musica, mostre, spettacoli, dibattiti ed altro ancora. Per una serata di Ferragosto lungo il Tevere così animato.