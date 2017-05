Feria: apre il giardino sospeso del Lanificio

Orfani dell'estate e nostalgici della calura romana, da venerdì 19 maggio il Lanificio esaudisce la vostra voglia di Feria. Riapre per il quarto anno il tetto più rinfrescante e rilassante di Roma, tutte le sere dalle 18.30 alle 2 e per tutta l'estate.

Nuove e stuzzicanti proposte gastronomiche, cocktail bar e mixology, concertini e djset vi toglieranno quel grigio pallore invernale per accendere sulle vostre guance un colorito florido e sano. Salite in alto per lasciarvi sedurre da un giardino segreto che profuma di Provenza, campi di lavanda e un allure vachement dégagé.



PROGRAMMAZIONE MUSICALE - Sul giardino sospeso di Feria ci sono concerti, dj set, mostre e performance sempre diverse. Il programma settimanale quindi è sempre nuovo.

PRENOTAZIONE TAVOLI - La prenotazione dei tavoli si effettua per gruppi con un numero non inferiore alle 10 persone e con consumazione obbligatoria.

IL MENU - Cambia Feria e cambia il menù! Dalle 18.30 e fino alle 24.00 si parte con un apéritif a base di olive, lupini, crostini e pâté, si prosegue con taglieri di formaggi, salumi, piatti unici o baguette ripiene e i classici alla brace di Feria, si chiude la serata in dolcezza con pane, burro e marmellata e un voglioso pane e cioccolato.

Il tutto annaffiato da vino, birra, champagne o un cocktail della french list. Novità del bar è l'angolo della mixologia con 12 cocktail studiati per affinare l'italica coppa con un retrogusto bobo. Un paio di dritte? Ordinate il Negronì (occhio all'accento), il Boulevargnac o il Vermenthe Aperitif.

Feria - Lanificio 159

via di Pietralata, 159

Per riservare tavoli o per preventivi personalizzati in caso di compleanni o altri eventi contattate

392.9163156, attivo dalle h. 14.00 alle 19.00