Sanremo 2017, il vincitore sarà romano? Mannoia, Turci e Moro tra i favoriti

Fiorella Mannoia, Paola Turci, Fabrizio Moro. Nella rosa dei grandi favoriti di Sanremo ci sono tre romani, tre esponenti di spicco del cantautorato della Capitale. Generazioni diverse, canzoni tra loro differenti, ma tutte a loro modo speciali, tali da meritarsi i favori dei bookmakers.

FIORELLA MANNOIA - Favoritissima fin da quando Carlo Conti ha annunciato i big di questa edizione. Non ha deluso e di dubbi ce n'erano pochi. La sua canzone "Che sia benedetta" (QUI TESTO E VIDEO) è un inno alla vita, in tutte le sue sfaccettature. Un testo profondo su note intense, interpretato come solo lei sa fare. E' impossibile non sentirla dentro. Una canzone straordinaria cantata da un pilastro della musica italiana.

PAOLA TURCI - Bentornata! A Sanremo dopo 16 anni, la cantautrice cresciuta all'Alberone fa sempre la sua gran bella figura. La sua canzone "Fatti bella per te" (QUI TESTO E VIDEO) è coinvolgente, nel ritmo e nel testo, tutto al femminile. La sua voce non ha bisogno di commenti, un passo avanti a molti big in gara, e lo ha dimostrato anche nella serata delle cover interpretando in modo magistrale "Un'emozione da poco" di Anna Oxa. Un posto tra i primi 5 non glielo toglie nessuno, anche se a Sanremo vanno di moda le vittorie a sorpresa...

FABRIZIO MORO - A Sanremo il cantautore di San Basilio ha sempre fatto una bella figura, e quest'anno non è da meno con la sua "Portami via" (QUI TESTO E VIDEO), dedicata alla figlia. Un testo più maturo rispetto a quelli di 7 e 8 anni fa, quando si classificò primo tra le Nuovo Proposte e terzo tra i big, ma questo passo in avanti di Moro piace e potrebbe ripagarlo allo stesso modo. La sua intensità nella scrittura e nell'interpretazione è toccante, ed è quella che lo ha portato ad essere secondo noi uno dei migliori cantautori italiani.