F@Mu, Famiglie al museo: tutte le mostre e gli appuntamenti in programma

Come tutti i fine settimana sabato 13 e domenica 14 ottobre continuano le attività culturali nei Musei Civici con numerose proposte tra cui le tradizionali visite alle collezioni permanenti dei Musei e alle mostre temporanee.

Molti gli appuntamenti didattici in programma, per ogni età, come la visita multisensoriale l’Ara com’era al Museo dell’Ara Pacis o i Viaggi nell’antica Roma ai Fori di Cesare e Augusto.

Dedicato, in particolare, ai più piccoli l’evento speciale F@MU - Famiglie al Museo, domenica 14 ottobre. Liniziativa ideata per accogliere nei musei il pubblico dei piccoli visitatori, accompagnati da genitori e familiari.

Viaggi nell’antica Roma

Nei Viaggi nell’antica Roma ai Fori di Cesare e Augusto, gli spettatori sono accompagnati dalla voce di Piero Angela e da magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono quei luoghi così come si presentavano nell’antica Roma. Una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico. Sia sabato che domenica le visite sono possibili alle 19.00 – 20.00 – 21.00 con la durata di 40 minuti (www.viaggioneifori.it).

L’Ara Com’era al Museo dell’Ara Pacis

L’Ara Com’era al Museo dell’Ara Pacis è invece un racconto multimediale, tra storia e tecnologia, sull’Ara Pacis e sulle origini di Roma, che consente una visita multisensoriale ad uno dei più importanti capolavori dell’arte romana. Tra ricostruzioni in 3D e computer grafica, realtà virtuale e aumentata, i visitatori sono immersi in un ambiente a 360° in cui possono ammirare l’Ara Pacis con i suoi colori originali e il Campo Marzio. Venerdì e sabato dalle 19.30 alle 23.00 (ultimo ingresso ore 22.00). www.arapacis.it.

Il tesoro tra le mura

Tra i tanti appuntamenti del weekend, Il tesoro tra le mura - sabato 13 ottobre al Museo delle Mura alle 10.30 e alle 15.30 - prevede una visita speciale al museo, dedicata alle famiglie, in LIS (la Lingua dei Segni) e in italiano con laboratori per bambini dai 5 agli 11 anni. A cura dei volontari del Servizio Civile Nazionale in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Magarotto. Al termine della visita i più piccoli saranno coinvolti in una caccia al tesoro/memory.

Scienza divertente. Animali da paura

Sabato 13 ottobre, sempre per i più piccoli - 15.30 (5/7 anni); 17.30 (8/11 anni) - Scienza divertente. Animali da paura è un appuntamento al Museo Civico di Zoologia per parlare degli animali che incutono più paura, osservandoli da vicino per esplorarne attivamente le affascinanti caratteristiche.

L’Acropoli della città e la Casa degli Dei

L’Acropoli della città e la Casa degli Dei, sempre sabato 13 ottobre - nell'ambito dell’iniziativa Mix! Incontriamoci al Museo – seguirà un percorso interno ai Musei Capitolini per svelarne alcuni misteri: le origini dell'antico Capitolium, la destinazione dell'area ad Acropoli da parte del Re Tarquinio Prisco intorno alla metà del VI sec. a.C. fino alla costruzione, con Tarquinio il Superbo, di un Tempio dedicato a Giove, Giunone e Minerva.

F@MU - Famiglie al Museo: tutto il programma

Si torna alle famiglie, domenica 14 ottobre, con l’evento speciale F@MU - Famiglie al Museo, che prevede moltissime attività per i piccoli visitatori.

Si partirà alle 9.30 dall’Area Archeologica dei Fori Imperiali, Foro di Cesare con la storia degli imperatori, per proseguire per tutta la giornata e in ogni angolo della città fino alle 16.30.

Sarà così possibile conoscere la bambola di Crepereia alla Centrale Montemartini, la favola dell’imperatore bambino ai Mercati di Traiano, i particolari “piccoli e preziosi’ nascosti sulla superficie marmorea dell’Ara Pacis e i piccoli oggetti “da stanza” Liberty e Déco nella Casina delle Civette.

E ancora, la scatola misteriosa nella Casina del Cardinal Bessarione, i piccoli tesori del Museo Napoleonico che invitano ad un viaggio nel tempo, i dettagli dei dipinti della Pinacoteca Capitolina, della Galleria d’Arte Moderna, delle opere del Museo di Roma in Trastevere e dei Musei di Villa Torlonia. Ci si potrà anche misurare con la vita al tempo del Pleistocene al Museo di Casal de’ Pazzi. Non mancherà la scienza con esperimenti divertenti per bambini e genitori al Museo di Zoologia.



Si parlerà dell’opera del pittore Nino Costa - Alla fonte. La Ninfa del bosco, 1862-97 - domenica 14 ottobre alle 11.00 alla Galleria d'Arte Moderna, a cura di Arianna Angelelli. L’appuntamento, nell’ambito della mostra in corso "Roma città moderna. Da Nathan al Sessantotto" fa parte della serie di incontri “L’opera della domenica”.



Dal 12 al 14 ottobre si svolgerà alla Casa del Cinema Scoprir 2018. 7ª mostra di cinema iberoamericano con 10 film inediti in Italia, in versione originale e sottotitoli in italiano che rappresentano un campione delle produzioni di grande successo degli ultimi anni.

Mostre in corso a Roma

Tra le mostre in corso, La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia e I Papi dei Concili dell’era moderna. Arte, Storia, Religiosità e Cultura ai Musei Capitolini.

Al Museo di Roma Il Sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre: 160 scatti, videoinstallazioni e documentari che tracciano il ritratto collettivo degli italiani e dell’Italia della rinascita.

Ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali l’esposizione dedicata all’imperatore Traiano in occasione dei 1900 anni dalla sua morte Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa. Inoltre, alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, Roma Città Moderna. Da Nathan al Sessantotto, una rassegna unica che ripercorre le correnti artistiche protagoniste del ’900 con in primo piano la città di Roma. Da non perdere ai Musei di Villa Torlonia Duilio Cambellotti. Mito, sogno e realtà - al Casino Nobile e Casino dei Principi - e Metamorfosi del quotidiano alla Casina delle Civette.

Inoltre, alla Casa della Memoria e della Storia, una mostra foto-documentaria testimonia il recente passato della Libia, legato al periodo coloniale italiano, ancora poco noto.



Per i possessori della MIC card (come ottenere la MIC Card) è gratuito l’accesso ai Musei Civici e ai siti archeologici e artistici della Sovrintendenza Capitolina. Sono inoltre gratuite le visite e le attività didattiche che rientrano nel biglietto d’ingresso al museo. Ricordiamo che la MIC può essere acquistata da chi vive o studia a Roma al costo di 5 euro e permette l’ingresso illimitato per 12 mesi nel Sistema dei Musei in Comune.

Tutte le mostre nei Musei Civici di Roma

MUSEI CAPITOLINI

La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia. Fino al 27 gennaio 2019 (Palazzo Caffarelli e Area del Tempio di Giove di Palazzo dei Conservatori). La fase più antica della storia di Roma è illustrata ricostruendo costumi, ideologie, capacità tecniche, contatti con ambiti culturali diversi, trasformazioni sociali e culturali delle comunità che vivevano quando Roma, secondo le fonti storiche, era governata da re.

I Papi dei Concili dell’era moderna. Arte, Storia, Religiosità e Cultura. Fino al 9 Dicembre 2018 (Palazzo dei Conservatori - Sale piano terra). La mostra costituisce un’occasione unica per ripercorrere la storia degli ultimi tre concili dell’età moderna.

MERCATI DI TRAIANO – MUSEO DEI FORI IMPERIALI

Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa. Fino al 18 novembre 2018. Il “racconto” della mostra si sviluppa attraverso statue, ritratti, decorazioni architettoniche, calchi della Colonna Traiana, monete d’oro e d’argento, modelli in scala e rielaborazioni tridimensionali, filmati: una sfida a immergersi nella grande Storia dell’Impero e nelle storie dei tanti che l’hanno resa possibile.

Columna mutãtio – La Spirale. Fino al 18 Novembre 2018. Un’installazione monumentale di arte contemporanea ispirata alla Colonna di Traiano interpreta la “mutazione” di significato voluta dalla storia.

I Confini dell’Impero Romano. Il Limes Danubiano: da Traiano a Marco Aurelio. Fino al 18 Novembre 2018

GALLERIA D’ARTE MODERNA

Roma Città Moderna. Da Nathan al Sessantotto. Fino al 2 dicembre 2018. Un tributo alla Capitale d’Italia attraverso gli artisti che l’hanno vissuta e gli stili con cui si sono espressi. Una rassegna unica, che ripercorre le correnti artistiche protagoniste del ’900 con in primo piano la città di Roma, da sempre polo d’attrazione di culture e linguaggi diversi.

MUSEO DI ROMA

Raffaele de Vico (1881-1969) Architetto e Paesaggista. Fino al 25 novembre 2018. Un tributo della Capitale a uno dei maggiori architetti e paesaggisti del Novecento, Raffaele de Vico (1881-1969). Una mostra unica nel suo genere attraverso la quale è anche ripercorsa la storia del verde pubblico romano nella prima metà del secolo passato.

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE

David Rubinger. Fino al 4 Novembre 2018. La mostra prevede l’esposizione di oltre settanta fotografie che raccontano la storia dello Stato d’Israele.

MUSEI DI VILLA TORLONIA

Duilio Cambellotti. Mito, sogno e realtà. Fino all’11 Novembre 2018. Con la mostra monografica Duilio Cambellotti. Mito, sogno e realtà, la città di Roma avrà l’opportunità di conoscere nelle sue diverse sfaccettature l’opera di uno degli artisti più versatili della prima metà del ’900, in un contesto museale fra i più affascinanti di Roma Capitale (Casino Nobile e Casino dei Principi)

Metamorfosi del quotidiano. Fino al 9 dicembre 2018. La collezione di Francesco Principali, fine e raffinato collezionista di arti decorative del XX secolo si integra perfettamente con lo stile liberty e le vetrate artistiche della Casina delle Civette..

CENTRALE MONTEMARTINI - Spazio per mostre temporanee

EGIZI ETRUSCHI. DA EUGENE BERMAN ALLO SCARABEO DORATO. Fino al 31 Ottobre 2018.La mostra mette a confronto le due antiche culture traendo spunto da preziosi oggetti egizi rinvenuti nelle recenti campagne di scavo condotte a Vulci, ai quali si aggiungono i preziosi reperti egizi della Collezione Berman e le opere in prestito dalla Sezione Egizia del Museo Archeologico Nazionale di Firenze.

MUSEO CANONICA

Rolf Nowotny (ciclo espositivo Fortezzuola). Fino al 28 ottobre 2018. L’artista danese rivisita il concetto classico di ritratto attraverso “maschere” eseguite con mezzi e soluzioni tecniche differenti

MUSEO CARLO BILOTTI – ARANCIERA DI VILLA BORGHESE

Joaquín Roca Rey. Le forme del mito. Fino al 4 Novembre 2018. In esposizione 25 sculture datate 1956–2001 che, evidenziando l’indagine formale, tra mito e ritualità, sono riuscite a cogliere il meglio del linguaggio moderno.

Peter Kim. Sull’orlo della forma. Fino al 4 Novembre 2018. La mostra, ideata per il Museo Carlo Bilotti dalla curatrice Maria Giovanna Musso, è dedicata a Peter Kim, un artista coreano che vive a New York e che si è formato in Asia e in Europa.