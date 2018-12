Santo Stefano a Roma: tutti gli eventi del 26 dicembre

Passeggiate in centro per smaltire le abbuffate natalizie e godere dei panorami suggestivi della Città Eterna addobbata e illuminata per Natale, visita alle numerose mostre in corso, spettacoli teatrali o circensi, un tuffo nei mercatini e nei villaggi per assaporare tutta la magia dell'atmosfera natalizia: tanti gli eventi in programma a Roma per il giorno di Santo Stefano.

Gli eventi di Santo Stefano a Roma

Un 26 dicembre da trascorrere tra arte, cultura e divertimento. Al Complesso del Vittoriano il trionfo della pop art con la mostra di Andy Warhol, al Palazzo delle Esposizioni tutti alla scoperta di Pixar. 30 anni di animazione, mentre in Vaticano imperdibile il tradizionale appuntamento con I 100 Presepi. Per chi ama acrobazie e volteggi da vedere gli show dell'American Circus della famiglia Togni e di CirCuba. Per le famiglie con bambini consigliato un tuffo tra le attrazioni di Cinecittà World, negli eventi del Castello di Santa Severa o tra le favole "giganti" del Parco Incantato.

Ecco dunque che fare il giorno di Santo Stefano a Roma.

Giudizio Universale

L’arte incontra lo spettacolo. Un viaggio straordinario che permette allo spettatore di immergersi completamente nelle meraviglie della Cappella Sistina, scoprirne la storia e i segreti e vivere un’esperienza senza precedenti, grazie all’innovativa modalità di fruizione. Realizzato con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, “Giudizio Universale. Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel” è il primo show di Artainment, un nuovo genere che mette in connessione il fascino e la bellezza delle più grandi opere d’arte con i codici emozionali e coinvolgenti dello spettacolo: proiezioni immersive a 270°, performer dal vivo, musiche originali di grande impatto e spettacolari effetti scenici. Un impianto teatrale e tecnologico unico al mondo restituisce la potenza del capolavoro di Michelangelo in un racconto che lascia il pubblico senza fiato.

La mostra 100 presepi in Vaticano

La mostra vede la partecipazione di presepisti da tutto il mondo: oltre 100 i presepi esposti sia di stile classico sia fantasioso. I materiali utilizzati per le opere sono tra i più disparati: dal corallo all’argento, alle porcellane, dal vetro al bronzo, dalla ceramica all’argilla, in ferro battuto, in legno, in cartapesta, in materiali di recupero; con la cioccolata, il pane. Di grande rilievo i presepi del 700 napoletano e dell'800 siciliano. Un viaggio nella tradizione con esperienze avveniristiche e fantasiose.

Abracadabra la Notte dei Miracoli

A Roma arriva la vera Magia del Natale con “Abracadabra la Notte dei Miracoli”, lo spettacolo di Natale. Uno spettacolo d’illusionismo che offre la possibilità di vedere dal vivo alcuni tra i più grandi artisti della Magia mondiale. Qui tutti i dettagli.

American Circus

A Roma ecco l'American Circus della famiglia Togni, l’unico circo del mondo a 3 piste, una città viaggiante composta da 50 animali di 4 specie diverse e oltre 100 persone, tra artisti, tecnici e personale specializzato nell’installazione dell’enorme chapiteau, una tensostruttura di duemila metri quadrati che ospita 2000 posti a sedere e per il cui montaggio sono necessari quattro giorni di lavoro. Lo spettacolo propone un caleidoscopio di attrazioni internazionali, parate, animali da quattro continenti, giocolieri, acrobati dal talento multiforme, esilaranti clown, professionisti del brivido.

CirCuba festeggia 50 anni

Dopo il successo del primo tour di CirCuba, torna a Roma una nuova compagnia del Circo Nacional de Cuba con “CirCuba 50 Anniversary” un vero e proprio viaggio nei 50 magnifici anni di storia, conquiste e successi nel mondo. Per il secondo anno il circo cubano è un vero e proprio invito alla gioia, un rimedio allo stress quotidiano, all’oscurità.

Andy Warhol

Al Complesso del Vittoriano un’esposizione interamente dedicata al mito di Warhol, realizzata in occasione del novantesimo anniversario della sua nascita. La mostra con le sue oltre 170 opere, vuole riassumere l’incredibile vita di un personaggio che ha cambiato per sempre i connotati non solo del mondo dell’arte ma anche della musica, del cinema e della moda, tracciando un percorso nuovo e originale che ha stravolto in maniera radicale qualunque definizione estetica precedente.

Pollock e la Scuola di New York

Anticonformismo, introspezione psicologica e sperimentazione sono le tre linee guida che accompagnano lo spettatore della mostra POLLOCK e la Scuola di New York. Attraverso circa 50 capolavori - tra cui il celebre Number 27, la grande tela di Pollock lunga oltre 3m resa iconica dal magistrale equilibrio fra le pennellate di nero e la fusione dei colori più chiari – colori vividi, armonia delle forme, soggetti e rappresentazioni astratte immergono gli osservatori in un contesto artistico magnifico: l’espressionismo astratto.

PIXAR. 30 anni di animazione

Con oltre 400 opere tra disegni, sculture, bozzetti, collage e storyboard, e una ricchissima selezione di materiali video, la mostra Pixar. 30 anni di animazione curata da Elyse Klaidman e da Maria Grazia Mattei per l'edizione italiana, è un vero e proprio viaggio negli Studios, e nell'universo creativo della Pixar che approda al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Il percorso espositivo, progettato da Fabio Fornasari, propone una chiave di lettura basata sui concetti di Personaggio, Storia e Mondo, tre elementi fondamentali per realizzare un grande film. Il tutto arricchito da due installazioni spettacolari, l'Artscape e lo Zoetrope, che con la tecnologia digitale fanno rivivere le opere esposte e ricreano l'emozione e la magia dell'animazione.

Dream. L'arte incontra i sogni

Venti grandi protagonisti dell'arte contemporanea raccontano il loro sogno attraverso opere visionarie, accompagnando gli spettatori in un viaggio all'interno della perfetta architettura rinascimentale di Donato Bramante. Una mostra che parla di desideri, aspettative, paure esorcizzate, fantasie, in un percorso da visitare a occhi aperti oppure chiusi, dove a opere site specific si alternano lavori riletti e ripensati all'interno delle sale.

Il Parco delle Favole Incantate

I Castelli si illuminano d'immenso per questo Natale. Per il secondo anno consecutivo Ariccia ospita il Parco delle Favole Incantate all'interno di Parco Chigi. Il progetto è stato realizzato e studiato appositamente per il parco di Ariccia, risaltando le più belle favole della Walt Disney: da Frozen a Pinocchio e Babbo Natale, passando per tanti altri personaggi che hanno fatto la storia dei cartoni animati. Anche su Piazza di Corte, ci sarà un percorso illuminato da una stella cometa della lunghezza di sette metri, che indicherà a tutti i visitatori la strada da seguire sino al Parco Chigi. All'ingresso del Parco, tutti i personaggi saranno esposti con pannelli in forex illuminati, di misure variabili dai due ai sette metri. Inoltre, ogni fiaba avrà un libro che ne narrerà la storia, sagomato in forex di due metri per due, che aiuterà i visitatori a documentarsi e seguire il percorso.

Il Magico Castello di Babbo Natale a Santa Severa

La magia del Natale arriva al castello di Santa Severa: l’antico maniero si trasforma in un emozionante villaggio natalizio che farà vivere agli ospiti un’esperienza fantastica, anche grazie all’installazione di tantissime luci che illumineranno a festa cortili e piazze con scenografie e addobbi natalizi, per accogliere bambini, famiglie e appassionati di mercatini natalizi nel Magico Castello di Babbo Natale.

Natale a Cinecittà World

Luci di Natale a Cinecittà World: i visitatori del Parco stanno per ritrovarsi sul set di un film dove saranno protagonisti della magica atmosfera Natalizia. Potranno vivere la suggestione di New York addobbata a festa senza spostarsi da Roma, con le suggestioni della Cinecittà Street che cambia faccia grazie ad addobbi, proiezioni, ghirlande ed il grande albero decorato. Intorno la nevicata virtuale, la montagna russa di babbo Natale e l'albero parlante.