Capodanno a Roma: tutti gli eventi del 1 gennaio 2018

Ventiquattro ore di intrattenimento tra musica e spettacoli: il Capodanno 2018 regala la lunga Festa di Roma che, dopo gli eventi della notte di San Silvestro, prosegue poi ininterrottamente dalle prime ore della mattina fino alla sera dell’1 gennaio 2018 con performance, eventi e spettacoli che si svolgono nell’area pedonale che va da Piazza dell’Emporio a Ponte Garibaldi, coinvolgendo anche la zona tra Circo Massimo e piazza della Bocca della Verità, il Giardino degli Aranci, il Teatro India, il Ponte della Scienza, il Cinema Reale e la Biblioteca Centrale dei ragazzi.

Aspettando l'alba del 1 gennaio a Roma

Ricco il programma di "Aspettando l’alba", con eventi dalle 3 alle 8 del 1 gennaio. Al Teatro India djset lounge nel foyer con il Live Onair Alone della performer NicoNote e, nella zona esterna, “rito collettivo” intorno al grande fuoco di Lumen, di e con Luigi De Angelis e Emanuele Wiltsch Barberio, che, tra djset e performance, vi accompagnerà fino alle 6.

Maratone cinematografiche

Nello stesso orario, gli amanti del cinema potranno attendere l’alba assistendo alle maratone cinematografiche proposte dalla Fondazione Cinema per Roma sia al Teatro India (Estate romana di Matteo Garrone e Nostra Signora dei Turchi di Carmelo Bene) che al Cinema Reale (Hollywood Party di Blake Edwards, Rosemary’s Baby di Polanski, La notte dei morti viventi di George Romero).

Le proiezioni saranno precedute da due filmati: una breve antologia, a cura di Mario Sesti, delle più divertenti feste di Natale e Capodanno, Supercapodanno, tratte dai cinepanettoni della Filmauro, e uno speciale montaggio d’archivio in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà, a cura di Cristiano Migliorelli, la “Festa in Luce”, da un’idea di Giorgio Gosetti e Mario Sesti, che mostra ottanta anni di immagini, protagonista la città di Roma.

Trampolieri, musicanti e installazioni

A guidarvi verso l’alba una passeggiata di trampolieri musicanti e giochi di fuoco dal Teatro India al Ponte della Scienza dove, alle 07.00, ci sarà il saluto al sole eseguito da Danilo Rea in una performance di piano solo.

Dalle 3 alle 7 anche piazza Sant’Anastasia sarà animata dall'installazione sitespecific del collettivo None Genesi (attiva anche dalle 15.00 alle 21.00), che si pone l’obiettivo di connettere lo spettatore con la propria spiritualità in un crescendo sonoro e luminoso che lo trasformerà in performer inconsapevole.

Il Capodanno dei bambini al Giardino degli Aranci

Dalle 10 alle 16 è prevista un’intensa programmazione al Giardino degli Aranci e alla Biblioteca Centrale Ragazzi - con musica, gioco, danza, mostre, favole e racconti, attività di promozione della lettura - dedicata soprattutto ai bambini e alle famiglie.

Tra giostre dipalloncini, trampolieri e clown, dalle ore 10.00 presso il Giardino degli Aranci ci saranno: le Voci Bianche e l’Ensemble di Fiati della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che si esibiranno con brani della tradizione corale e strumentale; le fiabe da tavolo del Teatro delle Apparizioni, evocate con oggetti, suoni, racconti e “immaginazioni”; le fiabe musicali, narrate e musicate dal vivo, a cura dell'Associazione Culturale Teatro Oltre, e due gazebo con i laboratori d’arte di Palazzo delle Esposizioni "Corpo-Danza- Movimento" e "Mangasia - Valanga Manga", sul fumetto asiatico e le sue caratteristiche grafiche.

Nella stessa fascia oraria la Biblioteca Centrale Ragazzi aprirà i suoi spazi al piano terra, le Botteghe, e animerà il piazzale antistante dedicando a bambini, ragazzi e famiglie attività di promozione alla lettura e giochi.

Il 1 gennaio Roma è un grande palcoscenico a cielo aperto

E' ricchissimo di performance il programma dalle 15.00 alle 21.00 del 1 gennaio: tre le le aree che saranno animate costantemente durante tutto l’arco del pomeriggio con interventi di teatro, musica, cinema, danza, arte circense, e performance.

Nell'area 1 ossia quella di piazza dell’Emporio, Giardino degli Aranci, lungotevere Aventino e largo Petrucci: i concerti di Rosse Renne Rumorose (jazz vocale e canzoni natalizie), Musica da Ripostiglio (swing), Jazz Minstrels Quartetto (jazz), Gnu Quartet (rock), Coro Gospel della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, H.E.R. (violino e voce), e le sonorizzazioni elettroniche del Parco della Musica Contemporanea Ensamble; le performance del funambolo Filippo Franco, le acrobazie aeree di Ilaria De Novellis, le acrobazie sul palo cinese di Alessandro De Luca, i mangiafuoco del Gruppo Patrizio Piraino / Circo Nero, i trampolieri itineranti di Singita Cirque Nuveau, lo spettacolo dirompente dei clown del Tony Clifton Circus, gli interventi performativi di Lux Arcana con giochi di luce, coreografie di danza contemporanea e circense, musica epica e medievale.

Concerti al Giardino degli Aranci

Il Giardino degli Aranci accompagnerà il tramonto con il concerto del Quartetto d’Archi dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, i concerti di The Freexielanders, con storici musicisti dell’avanguardia romana, tra cui Giancarlo Schiaffini ed Eugenio Colombo, a Cura della Casa del Jazz, e con la performance di danza contemporanea Outdoor dance floor del coreografo e danzatore Salvo Lombardo e della sua compagnia Chiasma, ispirata all’immaginario della “club culture”.

Nell'area di piazza Bocca della Verità, piazza Sant’Anastasia, via Petroselli, Ponte Palatino e lungotevere Pierleoni: i concerti di Pasquale Innarella Young Quintet (jazz), Ambrogio Sparagna e Orchestra Popolare Italiana, Palm Court Quartet (musica da cinema), Piero Brega Duo (folk), lo spettacolo di acrobazia e danza su “palcoscenico verticale” della compagnia Il Posto, gli spettacoli unici e senza parole della carovana dei Teatri Mobili, la pole dance di Jessica Mariani.

Don Giovanni Opera Camion

Via Petroselli ospiterà il palco di Opera Camion, che presenterà un’edizione abbreviata del Don Giovanni di Mozart - a cura di Fabbrica, Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma - e tre piccoli palchi dedicati alle esibizioni (musica, teatro, performance) d i formazioni amatoriali.

Il programma a Piazza Bocca della Verità

Sul palco principale in piazza della Bocca della Verità saliranno il Chorus e la Cantoria dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con un ensemble strumentale, per un concerto dedicato alle hit rock, pop e dance degli anni ’70 e ’80, senza tralasciare le canzoni natalizie in chiave swing.

Sempre nel pomeriggio in piazza della Bocca della Verità, l’Ensemble di Percussioni dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia terrà alto il ritmo della festa con un concentrato di energia, mentre la zona del parcheggio sarà occupata dalla performance di teatro di strada, con cavallo e mangiafuoco, Sagittarius.

Nell'area del Foro Boario sarà installato il tendone dei Blink Circus, con i loro numeri da circo in miniatura, e il palco per l'esibizione dei Qimar, quintetto di musica tradizionale balcanica e mediorientale.

Il Dj set di Don Pasta

Tra Foro Olitorio, Monte Savello, Isola Tiberina e Lungotevere de' Cenci: i concerti di Filarmonica Popolare (balli, danze e musica popolare italiana), Threetwone (folk nordamericano), Sinfonia Mediterranea (jazz-etnica); l’esibizione del gruppo Break Dancers, il Djset di Don Pasta tra musica e cucina, la performance di Leo Bassi, il clown più irriverente della scena mondiale, il pattinaggio acrobatico del Duo Ferrandino, le acrobazie aeree di Francesco Mazzone e quelle sul palo cinese di Paolo Locci, i trampolieri itineranti di Singita Cirque Nuveau.

All’Isola Tiberina la Milonga a cielo aperto dove ascoltare e ballare tango con la musica dal vivo de La Junta Escondida e le selezioni del musicalizador Capitan Tangram.

Nella stessa area, due grandi fontane d’acqua diventeranno ideali schermi, alti circa 8 metri, su cui verranno proiettate immagini di film, fornite dall’Istituto Luce-Cinecittà, rielaborate da Luca Brinchi e Daniele Spanò.

Il concerto di chiusura del Canzoniere Grecanico Salentino

Dalle 19.30 alle 21.00, a celebrare la chiusura della Festa di Roma, sul palco principale in Piazza Bocca della Verità si terrà il concerto del Canzoniere Grecanico Salentino che propone una commistione di stili e influenze capaci di affiancare la tradizione salentina con suoni metropolitani, tamburelli e piano, synth bass e bouzouky, violino e chitarra elettrica.

Parata di Capodanno nel Tridente

Oltre agli eventi de La Festa di Roma, a partire dalle 15.30 per l’undicesimo anno di seguito Roma e il suo caratteristico Tridente storico si confermano la perfetta cornice della Parata di Capodanno.

Da Piazza del Popolo, partirà infatti la rinomata Rome Parade che quest’anno vedrà sfilare, oltre alle caratteristiche marching band di alcune high school americane, anche formazioni di majorette, acrobati, gruppi folk e street dancers.