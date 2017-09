VIDEO | Al via l'estate romana di Lunghezza, tra i direttori artistici gli attori Montanari e Bardani

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'intervista ai direttori artistici della kermesse "6inEstate" che insieme al fondatore, Benedetto Cesarini, si arricchisce con gli attori romani Francesco Montanari e Alessandro Bardani: "Bisogna abituare anche le periferie alla cultura".

Sono più di 70 gli eventi che dal 1 al 10 settembre saranno protagonisti dell'estate romana di Lunghezza, municipio delle Torri, al parco di via Medail, "un luogo che abbiamo ripulito e riqualificato trasformandolo, almeno in estate, in un polo culturale", spiega Benedetto Cesarini dell'associazione "Ottavo atto", promotore dell'iniziativa insieme ad "Infine Parentesi" e molti sponsor della zona.

Spettacoli teatrali, laboratori per i bambini, presentazione di libri ed esposizioni artistiche. "Saranno molti gli ospiti che verranno qui, tanti amici che hanno acettato il nostro invito - dice Francesco Montanari, attore romano noto al grande pubblico per aver interpretato il 'Libanese' nella serie Sky Romanzo Criminale -. Io vengo dall'Alessandrino, e in quartieri periferici come questi si può vivere un aspetto di condivisione, lontano dal caos della grande metropoli". "Quest'anno apriremo gli spettacoli con il nostro 'La più meglio gioventù, uccidendo Godot' - spiega Alessandro Bardani - ma in calendario ci sono tantissimi appuntamenti, vi aspettiamo numerosi".