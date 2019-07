L'estate delle meraviglie "Tra musica & magia", spettacoli dal vivo nei luoghi più belli del Lazio

Al via il secondo appuntamento de “L’Estate delle Meraviglie” della Regione Lazio: dal 19 al 21 luglio in programma “Tra Musica & Magia” che include più di 150 manifestazioni di spettacolo dal vivo in 55 comuni del Lazio. In programma concerti, rassegne di cinema all’aperto e spettacoli dal vivo: un’occasione in più per cittadini e turisti per vivere e apprezzare le tante bellezze del territorio laziale.

Nelle 5 province saranno in programma una serie di appuntamenti gratuiti promossi dalla Regione Lazio e a cura di ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio).

Il programma degli eventi

Venerdì 19 ore 21 a Montopoli di Sabina (Ri) Arturo Stalteri in concerto, uno spettacolo incentrato sui notturni e sulla luna, in occasione dei 50 anni dall'allunaggio e a Viterbo Dal classico al jazz passando per il barocco con Stefano Caponi, Lucrezia Cortilli, Riccardo Colucci, Stefano Corato, un concerto dedicato a Claude Bolling, autore di tantissime composizioni per svariate formazioni, tra cui la colonna sonora del famoso film “Borsalino” del 1970.

Sabato 20 ore 17.30 all’interno delle Grotte di Pastena (Fr) Alla Magia l’incanto delle note, esibizione del sassofonista Stefano Di Battista all’interno delle grotte (replica in Trio domenica 21 alle 19.30 a Velletri); ore 20 a Zagarolo (Rm) animazione itinerante su Corso Vittorio Emanuele a cura di Smisurato e, alle 21.30, i Radical Gipsy in concerto; ore 21 a Caprarola (Vt) Enrico Capuano e la tammurriatarock, con la sua fusione di generi, in contaminazione tra rock e folk; ore 21.30 a Capranica, Cantata d'Ammore. Confessione pubblica di un portatore di serenate, concerto di Insolito Trio, Nando Citarella - Giovanni Giugliano-Salvatore Rotunno.

Domenica 21 ore 19 Pozzo d’Antullo presso il comune di Collepardo (Fr) I Fattacci in concerto + animazione di Warner Circus, il duo musicale ripropone brani tratti prevalentemente dal classico repertorio romano e napoletano. Ispirato alle eleganti atmosfere dell'art noveau l'artista Warner Circus presenta uno spettacolo che coniuga virtuosismo e sorriso, leggerezza e dinamica; ore 21 a Formia Pinocchio a tre piazze! spettacolo, scritto da Pompeo Perrone e portato in scena dalla Compagnia Teatro Bertolt Brecht, che racconta la favola di Collodi attraverso lo spettacolo di strada, immagini e figure; alle 21 a Viterbo Poetry Slam, una gara in cui i poeti, sotto la direzione dell’Mc (Master of Ceremony), si sfidano in pubblico leggendo/recitando/performando i propri versi in turni da 3 minuti; ore 21.30 Maenza (Lt) Etnos: musiche e canti dal mondo, l’ensemble Etnosonica, specializzato nell’esecuzione di repertori di musica etnica, esibisce un repertorio che attinge dalla tradizione musicale folklorica internazionale attraverso una ricerca approfondita su testi e fonti sonore.

Gli appuntamenti speciali nel weekend

Venerdì 19 luglio a Genazzano primo appuntamento con la rassegna di road movie Cinema Cotral che fino al 14 agosto porterà in alcuni comuni del Lazio una serie di titoli adatti a tutte le età.

Dal 19 al 21 luglio il Castello di Santa Severa ospita il Surf Expo un evento sportivo con musica, giochi e intrattenimento sulla spiaggia. All’interno del Castello alle 10 la mostra di scultura e pittura Mondi Sovrapposti, alle 21.15 all’interno del XVIII ciclo di conferenze Cose, uomini e paesaggi dal mondo antico, un seminario scientifico di carattere storico archeologico e alle 21.30 un ascolto guidato alla musica classica Ascoltando la musica. Il 20 luglio alle 9 Archeo Sup una visita guidata su sup a Pyrgi sommersa.

Nel sito di San Martino al Cimino, in provincia di Viterbo, invece, il 21 luglio viene ospitato un festival di Arte circense e musica di strada.

Venerdì 19 luglio alle 18.30 a San Felice Circeo si tiene la presentazione del bando Città della Cultura della Regione Lazio 2020. Per l’occasione la città di San Felice Circeo, città della cultura della Regione Lazio per il 2019 insieme a Ponza e Ventotene, ospita due appuntamenti speciali: la visita guidata alla Grotta Guattari (ore 16.30) e la presentazione Lo stracquo di Circe - Art Experience con le opere di Publia Cruciani (ore 17.30). Lo Stracquo è una tradizione dell'Isola di Ponza. Si praticava per necessità quando, nei periodi di carestia e di massimo isolamento, gli abitanti andavano sulle rive dell'isola a cercare qualcosa di buono e di utile portato dal mare. Lo Stracquo di Circe Art Experience recupera questa tradizione e racconta il Mare di Circe, attraverso una accumulazione dei simboli rappresentativi delle comunità che ne abitano le isole.

A questi, si accompagnano numerosi eventi finanziati dalla Regione Lazio attraverso gli avvisi pubblici:

Dal 19 al 21 luglio a Torrice in provincia di Frosinone si tiene il festival del cortometraggio Anton Giulio Bragaglia – I edizione per valorizzare il cinema, educare alla cultura audiovisiva e lanciare messaggi sociali, soprattutto ai giovani.

Sabato 20 luglio diversi gli appuntamenti in tutto il Lazio: a Sermoneta (Lt) nell’ambito del 55° Festival Pontino alle 21 in programma il concerto di Madrigali di Carlo Gesualdo da Venosa in un racconto di Sandro Cappelletto; a Roma presso la Casa del Jazz alle 21 nell’ambito della manifestazione Concerti nel Parco lo spettacolo di Teresa De Sio Puro Desiderio; a Ferentino (Fr) appuntamento con lo swing con il trio vocale Le Sorelle Marinetti accompagnato dal quartetto jazz dell'Orchestra Maniscalchi all’interno della manifestazione Fiati in Concerto; infine a Priverno (Lt) all’interno del Festival Radure alle 19.30 Parole e Musica - Il pomeriggio di Marì e Lucì, a cura di Acta Teatro (per bambini tra i 5 e i 12 anni) e alle 21.30 Erinni con la Compagnia Teatrale Le Colonne.

Domenica 21 luglio invece a Roma per la manifestazione Fuori Programma alle 21 Erectus Compagnia Abbondanza Bertoni presso il Teatro India; a Priverno (Lt) alle 19.30 presso l’infermeria dell’Abbazia di Fossanova il Master Orchestrale (Daniele Agiman e Giovanni Gnocchi) e alle 21.30 Taranta d’Amore con Ambrogio Sparagna & Orchestra Popolare Italiana presso l’Area Archeologica Privernum; a Ferentino (Fr) Ti voglio bene assai Enzo Decaro - Trio Anema Orchestra di Fiati "Città di Ferentino" Alessandro Celardi; infine il Festival Internazionale del Cortometraggio a Cisterna di Latina e la XIII edizione dell’Est Film Festival a Montefiascone.

La Regione Lazio anche quest’anno ha finanziato moltissimi eventi che si svolgeranno durante l’estate nei comuni colpiti dal sisma del 2016/2017. Si parte venerdì 19 luglio ad Antrodoco presso le Terme con la Festa della Birra 2019 che andrà avanti fino al 21 luglio; le vie del paese di Castel Sant'Angelo accolgono, invece, la festa religiosa della Madonna del Carmelo che si protrarrà fino al 21 luglio e si chiuderà con una serata musicale; a Rieti nell’ambito della manifestazione sportiva Rieti 2020 i campionati europei under 18, la Festa del sole, un evento multisport e la manifestazione Ribalta d’Estate che proseguirà fino al 21; sabato 20 luglio presso l’area food di Amatrice l’evento di musica Bravo Bravissimo! soirée musicale dedicata a G. Rossini; a Cantalice una serata musicale in Piazza della Repubblica con il Cantalice ArteM Festival 2019 - Grandi Eventi e il Concerto dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese; il 20 e 21 luglio la festa religiosa della Madonna del Carmelo sfila per la città di Posta, infine, a Rivodutri presso la Piazza della scuola di Piedicolle uno spettacolo teatrale Fuoco.

Gli appuntamenti nei parchi regionali

Venerdì 19 luglio per le celebrazioni del XXV dell'istituzione della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone dalle 18 XXIV Mostra dell'Artigianato nel centro storico di Farnese (Vt); alle 20.30 nel Parco dell'Appia Antica The Swing Pistol, concerto che mescola i classici dello swing italiano e americano; dalle 20.45 nel Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi appuntamento con la Rassegna ecosuoni a cura dell'Associazione canto di Eea, con concerto che spazia dalle sonorità swing fino alle contaminazioni musicali del latin jazz e jazz rock con arrangiamenti originali; alle 22 nel Parco Naturale Regionale Bracciano – Martignano spettacolo di musica popolare Serenate e altri racconti!" a cura dell'Associazione s. c. Monti Ausoni nell'ambito di Festivart.

Sabato 20 luglio dalle 9.30 nella Riserva Naturale Tor Caldara inaugurazione di due mostre, una visita guidata e, alle 12, liberazione di fauna selvatica alle ore 12.00 presso la Torre delle Caldane; nel Parco Regionale Marturanum inaugurazione della mostra naturalistica di Paolo Crescia L'Arte della Natura; dalle 17.30 nel Parco Naturale Regionale Bracciano–Martignano una giornata dedicata all’allenamento fisico e all’attenzione al momento presente con una camminata meditativa sul respiro e i cinque sensi ed esercizi per migliorare la postura e rinforzare la muscolatura; dalle 18 Martignano sotto le stelle, viaggio in sella tra l’ippovia di Martignano e i sentieri del bosco; dalle 18.30 nel Parco Regionale dei Castelli Romani Storie sul pelo dell'acqua, dopo una breve escursione al tramonto, dal centro storico di Nemi si scenderà verso il lago, e cenare al sacco ascoltando storie millenarie; nel Parco dell'Appia Antica alle 19.30 aperitivo e a seguire Il Cielo d'Estate visita astronomica con osservazioni al telescopio; alle 20.30 nel Parco dei Monti Lucretili Escursione in notturna del Monte Gennaro; alle 21 nel Parco Regionale di Veio Le stelle sul Parco di Veio, osservazione delle stelle con Archeoclub e ARA.

Domenica 21 luglio nel Parco Regionale dei Castelli Romani in programma alle 10 visite guidate a Villa Falconieri; visite guidate con letture dedicate alla Locanda Martorelli-Museo del Grand Tour di Ariccia; alle 19 nel Parco Naturale dei Monti Aurunci spettacolo teatrale con intrattenimento musicale; alle 22 nel Parco Regionale Marturanum Note al Castello, concerto di musica folk del cantautore Simone Gamberi.

Continua anche la proficua collaborazione con i comuni del Lazio che ospitano tanti appuntamenti all’aperto:

In provincia di Roma il 19 luglio si parte con la Festa Focene a Fiumicino dalle ore 19.30 con spettacoli teatrali, concerti e dj set; a San Cesareo dalle 19.30 parte il Percorso enogastronomico – Calici e sapori sotto le stelle che viene accompagnato da musica e djset; la piazza di Castelnuovo di Porto ospita R’Estate Castelnovesi, dalle 19.30 con una seduta di yoga e poi divertenti balli di gruppo; a Cerveteri alle 21.30 proiezione del film Non ci resta che piangere e Parole Note con Giancarlo Giannini e il Marco Zurzolo Quartet; a Trevignano Romano concerto latin reggae dei Jahmila ore 21 e dei Smooth Band alle 22; a Labico Socialmente Summer dalle 21; a Pomezia due appuntamenti di musica Holi fluo festival, Eneiadi Festival e un appuntamento musicale Quel nome…; a Segni ore 21.30 uno spettacolo teatrale Astute frivole e Coraggiose. Le donne di Cechov.

Il 20 luglio prosegue la Festa Focene a Fiumicino; a San Cesareo Festa dello Street Food e III Edizione della Birra Artigianale con alle 21 esibizione della cover band dei Nomadi; Campagnano di Roma dalle 19 il festival Campagnano Estate 2019 evento dedicato a gastronomia, spettacoli e intrattenimento; ad Ariccia alle 20.30 danze in piazza con la musica charleston; Artena ospita la festa patronale di S. Maria Maddalena dalle 20.30; prosegue a Castelnuovo di Porto R’Estate Castelnovesi con il concerto della Banda Musicale dalle 21; a Trevignano Romano alle 21 concerto American Folk Rock di Antonello Cacciotto e alle 22 concerto a tutto swing della Smile Orchestra; a Cerveteri due musical alle 21.30, il Trio Birò con Arianna Ferrante e Souvenir; anche Pomezia ospita due serate musicali con cover di Luciano Ligabue e Roma Opera Musical – i gemelli leggendari; infine la Festa del Pane a Zagarolo e a Vivaro Romano una passeggiata nel borgo antico alle 19.30; a Segni alle 17.30 ArteInSignia, spettacoli, musica, performances artistiche, artisti di strada seguito da Il trenino delle meraviglie, percorsi archeologici e artistici per le vie della città.

Il 21 luglio a Segni alle 18 il Palio di San Bruno; a San Cesareo prosegue la Festa dello Street Food e III Edizione della Birra Artigianale con alle 21 Tributo ai Queen; a Palestrina il Nico Gori Swing 10tet con un repertorio di musica dalla tradizione swing degli anni ‛30 accompagnati dalla voce di Adriano Giannini; si conclude la Festa Focene con due spettacoli dal vivo e un dj set dalle 19.30; ad Artena il III Gran Premio Canoro dalle 21 in piazza; ad Ariccia una sera di cabaret in piazza con il Mancini Cabaret; a Cerveteri una serata musicale con DUB, reggae e D’N’B’ dalle 21.30; infine in due piazze di Pomezia musica italiana e blues con “Billie Holiday: the blues lady”.

In provincia di Viterbo il 19 luglio alle 10 ad Acquapendente viene allestito un percorso sensoriale e allestimenti tematici per bambini e adulti che sarà attivo fino al 21 luglio; a Caprarola dalle 21.30 un Festival Di voci e di suoni, mentre a Carbognano alle 18 inaugura il Carbognano Art Festival; a Civita Castellana nell’ambito del Civita Festival alle 21 viene messo in scena lo spettacolo teatrale Eumenidi di Eschilo viene ospitato il Palio dei Rioni; a Graffignano dalle 19 la 1° Festa della Tagliata ospita serate danzanti di liscio e balli di gruppo; a Oriolo Romano il Muso Festival – XVII ospita per l’intera giornata concerti, degustazioni e attrazioni di ogni tipo, infine a Orte il The Groove Festival programma dalle 20 musica rock, pop, ska e funky.

Il 20 luglio prosegue il Civita Festival con un concerto jazz dalle 21.30 a Civita Castellana mentre a Orte la seconda giornata del The Groove Festival alle 20.30 e contestualmente il concerto dedicato al 50°esimo anno di carriera di Katia Ricciarelli con l’evento Lirica sul Tevere; infine a Sutri alle ore 21.15 lo spettacolo teatrale Donne al Parlamento di Aristofane.

Il 21 luglio la serata conclusiva del Civita Festival a Civita Castellana con New Talents Jazz Orchestra alle 21.30 mentre nel borgo medievale di Torre Alfina in programma il Torre Alfina Blues Festival dalle 21.30.

In provincia di Latina il 19 luglio dalle 20 a Castelforte il Festival delle Tre Torri, che prosegue fino la 22 luglio, con balli di gruppo folk internazionali; il 20 luglio a Sermoneta il concerto itinerante di madrigali dei The Labyrintho inseriti nel 54°esimo Festival Pontino; infine il 21 luglio a Latina in programma la Notte della Luna con un ricco programma di concerti, tra cui l’esibizione di Achille Lauro, lezioni di astronomia e di letteratura, una maratona di film dedicati alla luna, acrobati, videomapping, spettacoli teatrali e aperture straordinarie di musei e negozi dalle 21.

In provincia di Frosinone si parte il 19 luglio con la mostra fotografica Atina 1986- 2019: 34 anni di storia della musica che ripercorre la storia dell’Atina Jazz Festival dagli esordi fino ai giorni nostri; ad Aquino l’evento Spose sotto le stelle alle 21 una sfilata di abiti da sposa; si prosegue il 20 luglio sempre ad Aquino dove alle 21 si tiene lo spettacolo teatrale Risorgimento Pop; ad Atina invece una serata di musica classica alle 21 Note classiche aspettando il jazz; il 21 luglio sempre ad Atina concerto del coro polacco Harmonia in collaborazione con il festival internazionale del Folklore; ad Aquino, alle 21 Perso a Los Angeles un viaggio virtuale sulle note del blues; a Casalattico alle 21 l’evento Cantori in terra di lavoro; infine Monte San Giovanni Campano alle 21.30 ospita il Festival delle Città Medievali.

Infine, in provincia di Rieti il 19 luglio si comincia da Configni con il concerto di musica classica Faccio Fagotto! alle 21; a Poggio Moiano alle 21 Un’estate di cinema con proiezioni di film all’Arena San Martino; dal 19 al 21 Rieti ospita la Festa del Sole con numerose competizioni sul fiume Velino, ma anche spettacoli musicali e d’intrattenimento e la consueta manifestazione del venerdì sera lungo le vie e piazze del centro storico cittadino, con negozi aperti e spettacoli musicali.

I prossimi appuntamenti de L'Estate delle Meraviglie

il 10 agosto - Tra Luci & Stelle, una notte in cui saranno protagonisti l’arte, le installazioni e i giochi luminosi;

il 21 e 22 settembre - Tra Festa & Teatro, due giorni per assistere a pièce, performance e improvvisazioni.

Il programma completo delle iniziative è consultabile su www.visitlazio.com