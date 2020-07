Estate al MAXXI 2020, tra arte, musica, cinema e teatro

Il programma estivo nella piazza del MAXXI tra arte, musica, letteratura, architettura, cinema, teatro e due grandi installazioni aperte al pubblico.

Si comincia giovedì 2 luglio con gli ultimi due appuntamenti di Cinema al MAXXI. È una fusione tra musica e parole la serata di cui è protagonista il cantautore Motta e, sempre in tema di musica, si spazia da una straordinaria interprete come Tosca alle contaminazioni dell’ensemble RomAraBeat con la partecipazione straordinaria di Moni Ovadia; due serate speciali sono dedicate al teatro, con Isabella Ragonese e Davide Enia; Zerocalcare torna a incontrare il pubblico del MAXXI; ancora il cinema, con due importanti premiazioni e un talk con il regista Daniele Luchetti.

Torna in questa estate 2020 anche YAP Rome at MAXXI, il programma di promozione e sostegno alla giovane architettura organizzato dal MAXXI in collaborazione con MoMA nell’ambito di Young Architects Program: l’installazione Home Sweet Home, la casa con le stanze a cielo aperto progettata dalla vincitrice di questa ottava edizione Cut-Out c/o Lucy Styles, ospita anche il palco dedicato agli eventi estivi.

Sempre nella piazza, è aperta al pubblico l’opera After Love, la grande casa impossibile del duo Vedovamazzei

Come partecipare a Estate al MAXXI, ingressi

Gli eventi a ingresso libero sono disponibili fino a esaurimento posti.

Per quelli a pagamento è obbligatorio pre-acquistare il biglietto online su maxxi.vivaticket.it.

Possibilità di acquisto last minute in biglietteria previa verifica disponibilità di capienza.

Tutte le informazioni sul sito https://www.romarama.it/