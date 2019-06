L'Estate delle Meraviglie: sport, musica e spettacoli nei luoghi più belli del Lazio

Se l'Estate Romana non delude, con manifestazioni, cinema all'aperto, concerti in location suggestive e tanto altro ancora, l'estate della Regione Lazio non è da meno. Il presidente Nicola Zingaretti - insieme al vicepresidente Daniele Leonori e all'Assessore regionale all'Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali Enrica Onorati - ha presentato un ricco programma di iniziative tutte comprese nel grande contenitore chiamato "L'Estate delle Meraviglie".

Un titolo che dà l'idea di poter entrare in una favola, attraversando luoghi magici, inaspettati. E, non a caso, l'estate che la Regione Lazio vuole proporre ai residenti e turisti è fatta di stupore, magia, spettacolo, meraviglia.

Il programma de L'Estate delle Meraviglie

Sport, attività all'aria aperta, proiezioni cinematografiche, concerti, eventi enogastronomici e tanto altro, per un totale di 350 manifestazioni che coinvolgono 150 comuni in tutto il territorio. La Regione Lazio ha, inoltre, pensato di dividere le iniziative in quattro grandi eventi a tema, per poter meglio valorizzare alcune tematiche con il coinvolgimento diretto dei comuni, un’occasione in più per cittadini e turisti per vivere e apprezzare le tante bellezze del territorio laziale.

Si parte con "Tra Parchi & Spiagge", dal 21 al 23 giugno, un week-end dedicato alla vita all’aria aperta per praticare sport ed escursioni e organizzare un pic-nic. Si prosegue con "Tra Musica & Magia", dal 19 al 21 luglio, una tre giorni di spettacoli dal vivo nei luoghi più belli del Lazio. Si va avanti ancora con "Tra Luci & Stelle", il 10 agosto, una notte di San Lorenzo in cui saranno protagonisti l’arte, le installazioni e i giochi luminosi. Per finire, a chiusura dell'estate, con "Tra Festa & teatro", il 21 e 22 settembre, giornate in cui si potrà assistere a pièce, performance e improvvisazioni.

"La particolarità di quello che presentiamo non sta solo nel valore degli eventi che hanno sempre caratterizzato l'attività culturale, ricreativa, sportiva del nostro territorio, credo piuttosto che le novità sostanziali de L'Estate delle meraviglie siano due: l'idea intelligente di una fruizione dei parchi, da proteggere, ma anche da vivere. E l'obiettivo di fare sistema". Così ha parlato il presidente Nicola Zingaretti nel ribadire che il tallone d'Achille della nostra regione è, spesso, proprio quello di possedere tante ricchezze divise, ma di non riuscire ad incanalarle in un'idea generale e vincente. "Stiamo parlando nel corso di tutta l'estate di 350 manifestazioni in 150 comuni del Lazio, che andranno ad arricchire quell'offerta culturale legata ai borghi e alla cultura dei comuni del Lazio, anche con un'offerta potente di eventi, motivo in più per venire a visitare i nostri territori".

Un'estate da passare non solo in spiaggia e al mare, dunque, ma dentro la vita della cultura.

Prima tappa: Tra parchi & spiagge

Imminenti i primi appuntamenti de L'Estate delle Meraviglie, che si svolgeranno da venerdì 21 a domenica 23 giugno. "Tra parchi & spiagge", prima grande area tematica dell'estate promossa dalla Regione Lazio, si svilupperà, nel corso del primo weekend estivo, sulle spiagge e nei luoghi all’aria aperta, con un totale di 250 appuntamenti che coinvolgeranno 110 comuni, organizzati grazie alla collaborazione dei comuni del Lazio, delle federazioni sportive e dei parchi regionali. Oltre 80 eventi in programma nelle 34 aree naturali coinvolte tra Parchi regionali, Riserve naturali, Monumenti naturali e Parchi nazionali.

Si va dalla liberazione delle tartarughe marine al Parco nazionale del Circeo (Latina) al "Viaggio nella preistoria" al Monumento Naturale Fosso Brivolco. Sarà possibile scoprire un nuovo percorso nella bellezza del Giardino di Ninfa, così come vivere l"Enotrekking and bike” al Parco Monti Aurunci. E, ancora - nel fitto calendario in tutte le province del Lazio - non mancheranno tramonti in bici, trekking, concerti di musica in riva al fiume, passeggiate suggestive, eventi eco-friendly per sensibilizzare nel rispetto della natura, delle spiagge, dei mari ( è il caso, ad esempio, del Plastic Blitz in programma sulla spiaggia del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia).

Gli appuntamenti con lo sport

E, ancora, tanti gli appuntamenti sportivi sparsi in tutto il Lazio, dagli "Open Day - progetto Italia in Canoa" a “La scherma in riva al mare”, dal “Trofeo Cento Vele" fino al “Coni e Regione compagni di sport”. C'è lo “Sport in piazza” a Capranica, con la notte bianca dello sport dalle 18 alle 24, il “Surf Able” nella spiaggia di Santa Marinella adiacente al Castello di Santa Severa, l'“EuroStreet Soccer 2019” a Ostia e ancora un ricco elenco di iniziative tutte consultabili su www.visitlazio.it.

A completare l'offerta messa in campo dalla Regione Lazio, per l'Estate 2019, inoltre, eventi, spettacoli e cinema all'aperto, con arene sparse in tantissimi comuni, dal Cinevillage Parco talenti e il Cinema in Piazza di Roma, alla Residenza delle narrazioni a Ponza e San Felice Circeo; dalla Gita al faro a Ventotene, all'ArkeoMusicFest a Priverno. E tanti altri eventi consultabili, anche in questo caso, su Visit Lazio.

"Per chi ama il territorio, questa grande iniziativa, fa della cultura, dell'attività sportiva, della bellezza del Lazio, una sintesi perfetta - ha aggiunto il presidente Zingaretti - pubblichiamo questi appuntamenti sul nostro sito per arricchire la proposta culturale della nostra Regione. L'appello è a venire e a tornare a quello spirito libero che i Ragazzi del Cinema America ci hanno raccontato e spinto a mutuare riempiendo le piazze di vita, di cultura, di aggregazione e di voglia di incontrarsi e conoscersi grazie alla cultura", ha concluso Zingaretti facendo riferimento all'aggressione di 4 ragazzi del Cinema America avvenuta qualche giorno fa.

Qui il programma completo dell'Estate delle Meraviglie