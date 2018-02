Equilibrio Festival: i grandi nomi della danza contemporanea francese a Roma

L'Auditorium Parco della Musica è pronto ad ospitare “Equilibrio Festival”. La danza contemporanea francese è la protagonista di questa seconda edizione che si terrà dal 13 al 28 febbraio nell'affascinante cornice dell'Auditorium progettato da Renzo Piano.

Il Festival è prodotto dalla Fondazione Musica per Roma con la direzione artistica di Roger Salas e la collaborazione dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell'Institut français Italia.

La formula di Equilibrio Festival

Per il secondo anno il festival si presenta con una formula completamente rinnovata sotto il profilo tematico ed estetico, espressione della sua vocazione internazionale nell’ambito di un programma triennale europeo iniziato nel 2017 con la Germania, che si concluderà nel 2019 con l’edizione focalizzata sulla Scandinavia (Norvegia, Svezia, Finlandia e Danimarca).

A Roma i grandi nomi della danza contemporanea francese

“Crediamo si tratti di un’ottima occasione per sottolineare la tenuta di un matrimonio inossidabile: il balletto è infatti una gloriosa invenzione franco-italiana – ha dichiarato il direttore artistico Roger Salas - e dalla sua epopea si sono propagati i rami creativi giunti fino a noi in tutta la loro ricchezza e varietà. Da secoli, come due vasi comunicanti, Francia e Italia intrattengono un potente e vitale rapporto di scambio nell’ambito della danza. Il Festival Equilibrio ha concentrato la propria offerta con l’obiettivo di dar conto di una realtà che non deve rigettare le proprie fondamenta e figure mitiche, i maestri che hanno precorso i tempi e influenzato in modo significativo ciò che va in scena oggi. Il programma intende dare a nuovi spettatori l’opportunità di accostarsi a un repertorio moderno che non deve svanire dalle scene e che costituisce, in larga misura, la spina dorsale dell’arte coreutica contemporanea. Ed è proprio la Francia il crogiolo di alcune delle più grandi avventure sceniche del nostro tempo.”

Equilibrio Festival: il programma

Il programma di Equilibrio Festival si apre con la storica coreografa della “Nouvelle Danse Française”, Maguy Marin, che presenterà all’Auditorium (13 febbraio Sala Petrassi ore 21) Bit, una delle ultime creazioni della sua compagnia.

Appuntamento imperdibile è quello con il coreografo Hervé Koubi che il 21 febbraio porterà a Roma il suo spettacolo più emblematico e potente, Les nuits barbares che ha per tema la perenne commistione di culture e religioni. I creatori di Système Castafiore ci accompagneranno il 17 e 18 febbraio in un’indimenticabile esperienza visiva ed emotiva attraverso il loro magico universo plastico con Théorie des prodiges, un susseguirsi di momenti che tentano di ristabilire l’ordine della realtà nel quale lo spazio scenico diventa esso stesso un luogo di prodigio.

Il 24 e 25 febbraio il Ballet de l’Opéra de Lyon – un ensemble da prendere a modello per la maniera con cui interpreta e diffonde il repertorio contemporaneo – metterà in scena uno spettacolo in cui spiccano Steptext, una storica coreografia di William Forsythe creata in Italia, e Sarabanda, un’opera concepita da Benjamin Millepied, il coreografo francese oggi più noto in ambito internazionale. Il Festival Equilibrio 2018 dà il benvenuto anche al Ballet de l’Opéra di Nizza che presenta (15 febbraio) un programma denso di significato, incentrato sulle immortali pi

èce dei più grandi coreografi francesi del Novecento – Maurice Béjart e Roland Petit – di cui sarà possibile apprezzare due opere chiave: Cantata 51 di Bach e L’Arlésienne.

L'incontro con Brigitte Lefèvre e Alfio Agostini

Nei giorni del festival, in collaborazione con l’Ambasciata di Francia in Italia e l'Institut français Italia sarà realizzato un incontro teorico che analizzerà la situazione contemporanea della danza francese; l’incontro avrà come protagonisti Brigitte Lefèvre, storica ballerina oggi direttrice del Festival di Danza di Cannes e Alfio Agostini, direttore della rivista internazionale BALLET2000.

La mostra di Frédéric de Faverney

Infine, negli spazi di AuditorumArte e per tutta la durata del festival, verrà allestita una mostra del celebre fotografo di scena Frédéric de Faverney.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...