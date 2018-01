Epifania a Roma: tutti gli eventi del 6 gennaio

Il giorno della Befana a Roma tra bancarelle, addobbi e gli immancabili dolci. Tanti gli eventi in programma per trascorrere l'Epifania a Roma con un ricco palinsesto dedicato in particolare ai più piccoli. Ma il 6 gennaio a Roma sarà davvero per tutti: famiglie, adulti e bambini.

Epifania a Roma: che fare il 6 gennaio

Tradizionale e suggestiva la passeggiata in quel di Piazza Navona tra bancarelle, stand e "vere" befane. Dolci e prelibatezze che non mancheranno nemmeno al Mercato Centrale.

Viva la Befana al Mercato Centrale

In via Giolitti c'è infatti Viva la Befana con un temporary store dedicato all'evento nel quale trovare calze sfuse, confezionate e pronte con tantissimi dolci tra cui praline, tavolette di cioccolato, torroncini e tanto tanto altro. Per i più piccoli, il Mercato offrirà montagne di caramelle.

La polenta della Befana

Gustosa pure la polenta della Befana al Mercato Contadino: con lo "chef contadino" a prepararla in diretta nel paiolo di rame con i prodotti genuini offerti dagli operatori.

Epifania al Castello di Santa Severa

Tra le manifestazioni da non perdere l'Epifania al Castello di Santa Severa. Visita guidata per i genitori intrattenimento con un mago che li coinvolgerà in esperimenti e magie medievali per creare pozioni magiche, “fuochi d’artificio”, draghi, torri e fantastici personaggi di creta per i bambini.

La piazza dell'Epifania

Ad Albano Laziale, in occasione di Castelli di Natale, c'è la Piazza dell'Epifania con le simpatiche Befanine che intratterranno grandi e piccini con tante attività. Laboratori, truccabimbi, animazione e ballo. Un'occasione per passare un pomeriggio in compagnia e di sano divertimento, mangiando gustosi dolci e divertendosi per l’ultima, scoppiettante, occasione delle feste natalizie.

Epifania al Castello di Bracciano

Da non perdere anche l'Epifania al Castello di Bracciano: un interessante e divertente percorso tra storia e leggenda con attori e pupazzi, un viaggio in un mondo parallelo fatto di sensazioni, suoni, musica e parole.

Epifania a Roma: le mostre aperte il 6 gennaio

Per gli amanti dell'arte il 6 gennaio rimarranno aperte tutte le principali mostre in corso a Roma. Da quella dedicata a Monet, padre dell'Impressionismo, a quella che celebra le opere di Picasso, passando per le "bizzarrie" di Arcimboldo e il maestro Hokusai.

Al Chiostro del Bramante c'è Enjoy. L'arte incontra il divertimento; mentre al Guido Reni District spazio ai corpi plastinati di Real Bodies, alle navicelle spaziali di Cosmos Discovery e ai dinosauri di Dinosaur Invasion con i bambini chiamati a cimentarsi tra ere geologiche e i laboratori di Scientopolis.

Da non perdere nemmeno le esposizioni dedicate a Maria Callas e ai grandi maestri per i 100 anni di fotografia Leica.