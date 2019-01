Epifania a Roma: tutti gli eventi del 6 gennaio

Dalle visite guidate alle manifestazioni a tema, fino agli appuntamenti dedicati ai più piccoli: Epifania a Roma da trascorrere tra i numerosi eventi in programma.

Un 6 gennaio che per molti sarà sicuramente all'insegna dell'arte e della storia: in occasione della prima domenica del mese infatti il giorno dell'Epifania a Roma monumenti e musei saranno ad ingresso gratuito.

Niente biglietto dunque per visitare Colosseo, Pantheon, Fori Imperiali ma anche scavi archeologici, ville e giardini monumentali. (Qui l'elenco completo di monumenti e musei a ingresso gratuito a Roma domenica 6 gennaio).

Epifania a Roma: gli eventi del 6 gennaio

Giorno della Befana a Roma che non potrà prescindere da una passeggiata a Piazza Navona, tra le bancarelle della storica fiera.

Ma non solo atmosfera natalizia e leccornie nel cuore della città: tanti i mercatini e i villaggi di Natale che per l'Epifania hanno in programma eventi straordinari.

Viva la Befana a San Pietro

In piazza San Pietro corteo storico folcloristico animato dalle famiglie di Sulmona: 1400 figuranti in costumi d'epoca sfileranno in via della Conciliazione al seguito dei Re Magi per portare i tradizionali simbolici doni a Papa Francesco. Bande musicali, cavalli e colorate, fantasiose scenografie rappresenteranno storia, cultura, tradizioni, prodotti e risorse del Centro Abruzzo. Prima del Corteo, alle ore 9, da due diversi punti della Capitale partiranno le "famiglie in bicicletta" precedute da tre simpatiche Befane che, per l'occasione, senza badare spese viaggeranno a bordo di lussuose auto d'epoca.

La Zampogna a Roma

All'Auditorium Parco della Musica una grande festa a chiusura del Natale con i suoi protagonisti fondamentali: gli zampognari e i ciaramellari. Uno spettacolo con tanti musicisti in particolare delle varie province del Lazio, alcuni in costume tradizionale, altri in jeans e giacca, per raccontare una grande tradizione in rapida trasformazione e soprattutto molto viva, non solo nei territori montani degli Appennini ma anche in città. Un’occasione per festeggiare il giorno dell'Epifania con zampogne, pive, ciaramelle ed anche campane, pifferi e tamburelli.

Il Magico Castello di Babbo Natale a Santa Severa

Al Castello di Santa Severa, trasformato in un emozionante villaggio natalizio che farà vivere agli ospiti un’esperienza fantastica, arriva la Befana: il 5 e 6 gennaio appuntamento con la vecchietta più simpatica e generosa del Natale per raccogliere i suoi deliziosi doni.

Villaggio di Babbo Natale ad Aprilia

Mercatini, artisti e degustazioni al Villaggio di Natale di Aprilia dove chi vorrà potrà cimentarsi in volteggi e piroette sulla pista del ghiaccio.

"Corri per la Befana"

Epifania a Roma in movimento per i partecipanti a "Corri per la Befana": tre gare, una competitiva ed una non agonistica da correre sulla distanza dei 10 chilometri ed un'altra di 3mila metri, aperta a tutti, anche a chi volesse affrontare il tracciato a passo libero. Intorno alla manifestazione al Parco degli Acquedotti tante iniziative che fanno da cornice alla gara sportiva: per un sei gennaio tra sport e tradizioni.

Befana tra le Meraviglie del Museo Etrusco di Villa Giulia

Nel giorno della Befana il Museo di Villa Giulia e le sculture più importanti della Civiltà Etrsuca aprono le porte a grandi e piccini. Il Museo è ospitato nella Villa Giulia, fatta edificare da Papa Giulio III nel 1500 ed è uno splendido esempio di villa rinascimentale dove si conserva un meraviglioso giardino fatto di ninfei, mosaici e portici affrescati. Nel percorso si ammireranno capolavori assoluti dell'arte antica quali il Sarcofago degli Sposi, l'Apollo di Veio, il frontone del Tempio di Pyrgi, la Cista Ficoroni e molto altro ancora.

Epifania al Castello di Bracciano

La Compagnia Teatro Helios organizza una visita speciale per bambini e famiglie nelle sale del castello di Bracciano, con tanti personaggi da incontrare e storie da vivere e ascoltare. “Il re del lago e la principessa Artemisia” è un percorso magico e leggendario che si perde nella notte dei tempi, con personaggi e racconto finale nella sala delle storie.

Epifania al Museo Explora

Ad Explora tante attività a misura di bambino proposte per le famiglie in visita al Museo: laboratori, campus, exhibit interattivi, percorsi gioco e tanto divertimento per tutti. Gioco, scoperta ed esplorazione anche il 6 gennaio con "A spasso con la Befana": un'occasione per scoprire insieme alla vecchina più simpatica delle feste come giocare tra tante avventure in un magico racconto animato.

Epifania a Cinecittà World

Montagne russe di Babbo Natale e albero parlante per l'Epifania a Cinecittà World dove i visitatori del Parco si ritroveranno sul set di un film dove saranno protagonisti della magica atmosfera Natalizia. Potranno vivere la suggestione di New York addobbata a festa senza spostarsi da Roma, con le suggestioni della Cinecittà Street che cambia faccia grazie ad addobbi, proiezioni, ghirlande ed il grande albero decorato. Entrando nel parco gli ospiti si ritroveranno sotto una nevicata virtuale interattiva hi-tech, dove oltre ai fiocchi, soffici ma asciutti, nel cielo sfrecciano slitte, renne e simpatici personaggi della tradizione Natalizia. Per gli amanti della tradizione invece, la possibilità di fare un giro sulla slitta di Babbo Natale, che accompagnerà genitori e piccini in un insolito giro nel parco.

La Befana a Zoomarine

Oltre alla pista del ghiaccio e la casetta di Babbo Natale l'Epifania a Zoomarine sarà anche attrazioni ed esperienze con gli animali del Parco. In programma dimostrazioni con gli animali, attrazioni aperte, animazione, musiche a tema, giochi e gadget, nonché il fantastico Mercatino di Natale dedicato all’artigianato e alla gastronomia dei prodotti tipici di queste festività.