Eclissi di Luna il 16 luglio 2019: tutte le informazioni

Tutti pronti a stare con il naso all’insù? Seppur parziale, nella notte tra il 16 e il 17 luglio ci sarà una eclissi di luna. Lo spettacolo avrà inizio intorno alle 18:42, ma sarà ben visibile dalle 21:00. Il picco è previsto per le 23:30. La parte oscurata dal cono d'ombra della Terra oscillerà tra il 55 e il 70%.

Come fare per vedere l’eclissi?

È possibile ammirare l’eclissi di luna parziale a occhio nudo, senza munirsi di apposite strumentazioni che invece occorrono per guardare l’eclissi solare come diapositive oscurate e filtri che proteggano la vista. Tuttavia è consigliabile godersi il fenomeno in luoghi lontani dalle luci elettriche e, possibilmente, elevati.

Anche il pianeta Giove sarà visibile

La Luna non sarà la sola protagonista della notte tra martedì e mercoledì. Ci sarà una congiunzione tra il satellite naturale e Saturno, ovvero una stretta vicinanza tra i due corpi celesti che renderà ovviamente lo spettacolo migliore e Giove sarà anche più visibile e splendente di Saturno.