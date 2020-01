Dove sciare vicino Roma: le località più belle

Una gita fuori porta sulle vette abruzzesi, una settimana bianca in Trentino o in Veneto sulle cime più belle d'Italia è proprio quello che ci vorrebbe a inverno inoltrato, quando tutte le piste sono ricoperte di neve. Che sia per sciare, per fare snowboard, per ciaspolate di gruppo o, semplicemente, per divertirsi su bob, slittini e altri attrezzi divertenti, una parentesi sulla neve è proprio quel che ci vuole per spezzare dalla quotidianità.

Se, però, non si ha modo di partire per le mete più ambite, anche nel Lazio si trovano piste innevate e impianti sciistici da non sottovalutare. Oggi vi suggeriamo i migliori posti dove andare a sciare vicino Roma. Paesaggi mozzafiato a pochi chilometri dalla Capitale, posti da sogno che, se non avete ancora visitato, devono obbligatoriamente essere la vostra prossima tappa, con gli amici o con la famiglia.

Campo Felice - 1 h 33 min (119 km)

Uscendo dai confini del Lazio e raggiungendo l'Abruzzo, poi, sono diverse le località sciistiche che vale la pena visitare, magari in un fine settimana. Vi segnaliamo, tra le più frequentate, Campo Felice, tra le migliori stazioni sciistiche appenniniche. L'impianto gode di 9 seggiovie, 2 skilift, 1 manovia e 3 tapis roulant, ha inoltre 23 piste e un totale di circa 30 chilometri per lo sci alpino. E' facilmente raggiungibile da Roma, percorrendo l'autostrada Roma - L'Aquila ed è uno dei posti più amati dai romani per sciare. (QUI E' POSSIBILE ACQUISTARE A PREZZO SCONTATO LO SKIPASS)

Monte Livata - 1 h 28 min (84,4 km)

Circa un'ora e mezza dalla Capitale e siete arrivati a Monte Livata. Proprio sopra Subiaco, immersa nel Parco dei Monti Simbruini, questa località è amata tutto l'anno, in estate per cercare refrigerio dalla canicola romana e d'inverno per sciare su impianti sciistici ben organizzati a due passi da Roma. Quando tutto è innevato, infatti, questo posto diventa magico. Troverete 6 piste per sci alpino e snowboard, 3 impianti di risalita, uno snowpark. A Campo dell'Osso e a Fossa dell'Acero troverete 4 piste per lo sci di fondo: impianti professionali dove vengono svolte anche competizioni nazionali.

Terminillo - 1 h 38 min (101 km)

Circa a 100 chilometri da Roma arriverete al Monte Terminillo. Una vetta alta più di 2000 metri, facente parte dei Monti Reatini, situata in provincia di Rieti, precisamente nel comune di Leonessa. E' tra le cime laziali più belle e frequentate in inverno, amatissima dai romani. Vanta due stazioni sciistiche, quella di Campoforogna e quella di Leonessa-Campo Stella. Entrambe molto belle, con piste per principianti ed esperti sciatori, 5 impianti di risalita e tante attività divertenti per tutte le età.

Campo Staffi - 1 h 59 min (135 km)

Ci spostiamo in provincia di Frosinone per raggiungere Campo Staffi, stazione sciistica vicina a Filettino. Situato tra la catena montuosa dei Monti Sibruini e quella dei Monti Cantari, questa localiltà per sciare vicino Roma appartiene al Parco naturale dell'Appennino-Monti Simbruini. Piste per sci di fondo, diversi impianti di risalita, 8 piste di varie difficoltà. Tutto è perfettamente organizzato a Campo Staffi per far vivere un'esperienza magica a romani e non.

Prati di Mezzo - 2 h 21 min (159 km)

Siamo ancora in provincia di Frosinone per farvi scoprire una piccola località sciistica non troppo distante da Roma, Si chiama Prati di Mezzo ed è situata nel comune di Picinisco, nella valle di Comino. Siamo già nel Parco Nazionale d'Abruzzo (versante laziale), con varie piste di discesa, sciovie e servizi.

Campo Imperatore - 1 h 59 min (150 km)

Qualche chilometro più avanti di Campo Felice, si raggiunge un'altra ambita località sciistica abruzzese: Campo Imperatore. Abbastanza frequentata anche in estate, per chi cerca l'aria di montagna non distante dalla Capitale, questa località si riempie in inverno. Situata nel massiccio montuoso del Gran Sasso. Tante piste, seggiovie e una funivia che collega Fonte Cerreto Assergi al versante occidentale di Campo Imperatore.

Di seguito le distanze per altre località sciistiche in Abruzzo facilmente raggiungibili da Roma: