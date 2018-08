Notte di San Lorenzo: dove vedere le stelle cadenti a Roma

Notte di San Lorenzo con il naso all'insù per ammirare le stelle cadenti: uno spettacolo da non perdere con gli scorci della Città Eterna a fare da cornice, unica e mozzafiato. Ma dove guardare le stelle cadenti a Roma?

Notte di San Lorenzo: dove guardare le stelle a Roma

Tanti i luoghi della città che si prestano all'osservazione di uno degli spettacoli più belli che il cielo offre: quello delle stelle cadenti nella notte di San Lorenzo.

Tra i punti panoramici per guardare le stelle a Roma c'è sicuramente la terrazza del Pincio: vista emozionante sul cielo stellato che si apre sulle meraviglie della Città Eterna e buon punto di osservazione anche per veder sorgere l'alba.

Medesimo spettacolo al Gianicolo: tra natura e paesaggio guardare le stelle cadere su Roma sarà un'esperienza davvero romantica. Non da meno il Giardino degli Aranci e lo Zodiaco, un vero e proprio osservatorio a cielo aperto con panorama sulla città.

Stelle cadenti a Roma da parchi e ville

Basterà un telo e un po' di spirito di adattamento per osservare le stelle cadenti da parchi e ville: Villa Borghese, Villa Pamphili o Villa Ada rappresentano gli scenari migliori, lontani da luci e caos, per la vostra serata osservativa. Da tener conto però gli orari di chiusura.

Guardare le stelle a Roma: il litorale

Romanticismo, luci lontane e silenzio per chi deciderà di trascorrere la notte di San Lorenzo in spiaggia: guardare le stelle cadenti sulla sabbia di Ostia o Fregene, con feste sullo sfondo e il mare a fare da cornice, vi regalerà una serata emozionante e lontana dalla calura cittadina.

Notte di San Lorenzo: gli eventi

Tante poi le serate osservative e le notti a tema stelle cadenti su Roma in città e nei suoi dintorni.

Notte delle Stelle Cadenti al Foro Romano

Quando la luna si specchia sul Foro Romano, le sue rovine diventano uno scenario unico nella Notte delle Stelle Cadenti. L’area archeologica vista dall’altura del Campidoglio diventa, nelle sere d’estate, un’esperienza incredibile. Una passeggiata da non perdere. Qui tutte le info.

Stelle e bollicine al Castello

La notte di San Lorenzo è la notte delle stelle cadenti e dei desideri... quale miglior punto di osservazione di un giardino panoramico di un Castello per cercare la propria stella ed esprimere un desiderio? Serata da non perdere al Castello Orsini di Nerola (Roma) per una serata tra bollicine, sapori ed un'emozionante "Guida al Cielo" con l'Accademia Delle Stelle - Astronomia di Roma e la loro postazione telescopica. ... per una "caccia" alle stelle cadenti davvero indimenticabile. Qui tutte le info e il menù.

Notte delle candele in riva al mare

Lo spettacolo della notte delle candele sulla meravigliosa spiaggia illuminata dalla luce di piccole fiammelle. Una favola magica sotto le stelle accompagnata dalla musica e aperitivo, e avvolta in luci soffuse. Un vero e proprio sogno per la notte di San Lorenzo.



San Lorenzo a Rocca di Cave

Per la notte di San Lorenzo serata osservativa al museo geopaleontologico – ardito desio – Rocca di Cave. In cima alla Rocca, lontani dall’inquinamento luminoso, sarà possibile vedere tutte le costellazioni del Nord (Orsa Maggiore, Orsa Minore, Andromeda, Cassiopea, Cefeo e il Drago), quelle di stagione (il Cigno, la Lira e l’Aquila) le Costellazioni dello Zodiaco e, ovviamente, le stelle cadenti numerose in questa magica notte. Successivamente, con il telescopio, vi sarà mostrato Saturno, che con i suoi anelli troneggia nello spazio sconfinato, e oggetti celesti come nebulose, ammassi aperti, stelle doppie.

Notte delle candele sotto le stelle da Pacifico

Nella notte di San Lorenzo una cena suggestiva all'Agriturismo Fattoria di Pacifico, immersi tra le candele nella serata estiva più bella. Buon cibo e telescopi sempre a disposizione del pubblico per osservare gli oggetti astronomici più interessanti. Saranno visibili i quattro pianeti più belli del Sistema Solare: al tramonto Venere e Giove, poi Saturno e, dopo le 22, anche Marte. Nell'occasione verranno date spiegazioni e saranno illustrate stelle e costellazioni.

Il Campidoglio nella notte delle stelle cadenti

Dopo un breve richiamo alle vicende storiche del Campidoglio la visita si concentrerà sulla straordinaria trasformazione prodotta dal progetto di Michelangelo. La visita guidata, sotto le stelle cadenti nella notte di San Lorenzo, sarà condotta da un esperto e cultore della materia. Qui tutte le info.

La notte delle stelle cadenti all'Eden

La notte delle stelle cadenti nel parco dell'Eden è già il 9 agosto. La notte prima di quella di San Lorenzo godetevi lo spettacolo delle stelle cadenti in un giardino sul tetto di Roma. Dal Tramonto fino a notte fonda sotto il cielo stellato dell'Eden, dall'aperitivo fino al dj set. Soundtrack: Fresh Summer Hits.

Stelle cadenti all'Osservatorio

Se anche voi siete affascinati da stelle e pianeti, e volete ammirarli da vicino, il viaggio all'Osservatorio Astronomico di Rocca di Cave fa al caso vostro. L'osservatorio del comune montano che sorge a circa 930 metri, il secondo più alto della provincia, organizza un'apertura speciale, nella quale una breve conferenza introduttiva sarà seguita dall’osservazione guidata della volta celeste a occhio nudo, al binocolo e al telescopio ubicato sulla cima della torre di avvistamento edificata nel X secolo per difendersi dalle incursioni dei Saraceni. Qui tutte le info su viaggio e modalità di prenotazione.

La notte delle stelle alla Lipu di Ostia

Stelle cadenti anche sabato 11 agosto con la tradizionale notte delle stelle al centro habitat mediterraneo Lipu Ostia. Fitto e interessante il programma nell'oasi tra lo spettacolo del cielo e le attività didattiche.