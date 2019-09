Il divano di "Friends" fa il giro del mondo e arriva anche a Roma

Lo scrive UsaToday, lo condivide su Twitter Entertainment Weekly, lo confermano i profili social ufficiali di Friends: il celebre divano del Central Perk sta per fare il giro del mondo.

Ben 30 repliche del sofà arancione con le frange, sul quale Ross, Rachel, Joey, Chandler, Monica e Phoebe trascorrevano gran parte del loro tempo, saranno posizionate in alcune delle location più belle, ma anche più improbabili del globo. Dal The Empire State Building di New York al Tower Bridge di Londra, dal Jardin du Palais Royal di Parigi al Royal Palace di Madrid, dal The Burj Khalifa di Dubai al Loft Ginza di Tokyo.

Il divano di Friends a Roma

E due delle imitazioni del divano di Friends arriveranno anche in Italia. Un sofà sarà posizionato a Lucca, in occasione del Lucca Comics & Games Fan Event e l'altro, udite udite, presso Fontana del Tritone in Piazza Barberini i prossimi 21 e 22 settembre.

L'idea di portare il famoso divano del Central Perk in tutto il mondo è stato il modo creativo e originale con cui la Warner Bros ha scelto di festeggiare i 25 anni di Friends. Un omaggio a tutti i fan. Il tour ha avuto inizio alla fine di agosto e si concluderà il 19 ottobre, ma in ogni singola città, il sofà resterà solo per 1-2 giorni.

Exclusive: The 'Friends' Central Perk couch is traveling to a landmark near you! https://t.co/DzLk0l67on — FRIENDS (@FriendsTV) September 3, 2019

Le tappe del tour mondiale del divano di Friends

The Empire State Building (Observation Deck) – New York (21–22 settembre)

US Bank Tower (OUE Skyspace LA) – Los Angeles (16–22 settembre )

Maggie Daley Park – Chicago (21 settembre)

Willis Tower (Observation Deck) – Chicago (20–22 settembre )

Jackson Square – New Orleans (19–22 settembre)

Klyde Warren Park – Dallas (13–29 settembre)

Reunion Tower (Observation Deck) – Dallas (16–30 settembre)

The London Eye – Londra (22 settembre)

Ross Fountain/Edinburgh Castle – Edinburgo (16 settembre)

Cardiff Castle – Cardiff (19 settembre)

Tower Bridge (Potters Field) – Londra (20 settembre)

Jardin du Palais Royal – Parigi (12 settembre)

Fontana del Tritone (Piazza Barberini) – Roma (21–22 settembre)

Lucca Comics & Games Fan Event – Lucca (30 ottobre - 3 novembre)

Royal Palace – Madrid (1 ottobre - 30 novembre)

Berlin Sony Center – Berlino (21-22 settembre)

FACTS (Flanders Expo) – Ghent (19 ottobre)

The Burj Khalifa – Dubai (16 settembre - 16 ottobre)

Bondi Beach – Sydney (28 agosto)

Comic Con Africa – Johannesburg (21-24 settembre)

Loft Ginza – Tokyo (18-24 settembre)

E per chi non dovesse accontentarsi delle 30 repliche del divano che si apprestano a raggiungere tutto il mondo, sappiate che l'originale della fortunata sit-com statunitense è ancora esposto presso i Warner Bros. Studio Tour di Hollywood.