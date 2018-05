Cortili Aperti a Roma: ingresso gratuito nelle dimore storiche

Torna Cortili Aperti a Roma. Quest’anno, continuando una tradizione iniziata nel 1996, le dimore storiche del Lazio aprono al pubblico: nelle giornate di sabato 26 e somenica 27 maggio si potranno visitare gratuitamente 27 cortili di palazzi del centro storico di Roma.

Cortili Aperti a Roma: visita alle dimore storiche

In occasione dell’ottava edizione della GIORNATA NAZIONALE A.D.S.I., al pubblico è dunque offerta l’opportunità non soltanto di visitare i cortili delle più significative dimore storiche private romane, ma anche di assistere e partecipare, sempre gratuitamente, a una serie di eventi culturali. Inoltre alcuni cortili ospiteranno artigiani e restauratori per sottolineare lo stretto legame che unisce i palazzi e l’artigianato.

L’evento rientra nell’ambito della Private Heritage Week, in programma tra il 24 e il 27 maggio con una serie di attività proposte da tutte le organizzazioni europee della European Historic Houses Association – a cui l’A.D.S.I. aderisce – per celebrare l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale istituito dall’Unione Europea.

L’ingresso è libero e non è richiesta la prenotazione.

Cortili aperti a Roma: quali visitare

Palazzo Attolico – Via di Parione, 12 Sabato e Domenica ore 10:00/19:00

Palazzo Avila – Via del Governo Vecchio, 14 Sabato ore 10:00/19:00

Palazzo Berardi Guglielmi – Via del Gesù, 62 Sabato e Domenica ore 10:00/19:00

Palazzo Boncompagni Cerasi – Via del Babuino, 51 Sabato ore 10:00/19:00

Palazzo Capizucchi – Piazza Campitelli, 3 Sabato e Domenica ore 10:00/19:00

Palazzo Capponi Antonelli – Via di Monserrato, 34 Sabato e Domenica ore 10:00/19:00

Palazzo Cenci – Piazza dè Cenci, 56 Sabato e Domenica ore 15:00/19:00

Palazzo Cisterna – Via Giulia, 163 Sabato e Domenica ore 10:00/19:00

Palazzo d’Aste – Via di Monserrato, 149 Sabato ore 10:00/19:00

Palazzo del Drago – Via dei Coronari, 44 Sabato e Domenica ore 10:00/19:00

Palazzo del Gallo – Piazza Farnese, 44 Sabato e Domenica ore 10:00/19:00

Palazzo Gomez Silj – Via della Croce, 78/A Sabato e Domenica ore 10:00/19:00

Palazzo Grazioli – Via del Plebiscito, 102 Sabato e Domenica ore 10:00/19:00

Palazzo Lante – Piazza dei Caprettari, 70 Sabato e Domenica ore 10:00/19:00

Palazzo Malvezzi Campeggi – Via del Consolato, 6 Sabato e Domenica ore 10:00/19:00

Palazzo Massimo Lancellotti – Piazza Navona, 114 Sabato e Domenica ore 10:00/19:00

Palazzo Montoro – Via di Montoro, 8 Sabato e Domenica ore 10:00/19:00

Palazzo Odescalchi – Piazza Santi Apostoli, 80 Sabato e Domenica ore 10:00/19:00

Palazzo Pamphilj Ambasciata del Brasile – Piazza Navona, 14 Sabato ore 11:00/16:00

Palazzo Pasolini dall’Onda – Piazza Cairoli, 6 Sabato e Domenica ore 10:00/19:00

Convento Pio Sodalizio dei Piceni – Piazza S. Salvatore in Lauro, 15 Sabato 09:00/12:00 e Domenica 09:00/12:00

Scuderie di Palazzo Ruspoli – Via di Fontanella Borghese, 56/B Sabato e Domenica ore 10:00/19:00

Palazzo Sacchetti – Via Giulia, 66 Sabato e Domenica ore 10:00/19:00

Palazzo Sforza Cesarini – Corso Vittorio Emanuele II, 284 Sabato e Domenica ore 10:00/19:00

Palazzo Sterbini – Via del Banco di Santo Spirito, 30 Sabato e Domenica ore 10:00/19:00

Palazzo Taverna – Via di Monte Giordano, 36 Sabato e Domenica ore 10:00/17:30

Palazzo Torlonia – Via Bocca di Leone, 78 Sabato e Domenica ore 10:00/19:00

Cortili Aperti è organizzato da A.D.S.I. Lazio

http://www.adsi.it/gnlazio2018/

lazio@adsi.it