Quando la cucina diventa arte: ecco tutti i corsi del Gambero Rosso, scontati per i lettori di Roma Today

“La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla diventare arte”. Lo diceva Gualtiero Marchesi, considerato senza ombra di dubbio, il “padre della nuova cucina italiana”. E in quanto tale, l’arte va raffinata: non solo per rispondere alle esigenze del palato ma anche per conquistare gli ospiti che invitiamo a cena e perché no? Far capitolare l’uomo dei sogni davanti un piatto di sushi preparato con le nostre mani.

È qui che entra in gioco la varietà di corsi che il Gambero Rosso propone presso la Città del Gusto di Roma per imparare l’arte della cucina. Corsi che, udite! Udite! Per i nostri lettori sono scontatissimi. Dalla cucina Healthy alla maestria dell’impiattamento fino al corso masterclass di sushi.

Giorgione, al secolo Giorgio Barchiesi, il famoso ristoratore romano anche protagonista dell'omonimo programma su Gambero Rosso Channel, vi aspetta per insegnarvi i segreti di una cucina laida e corrotta. Un’esperienza davvero imperdibile che completa il quadro delle vostre competenze ai fornelli. [ QUI TUTTE LE INFORMAZIONI ]

Alla Città del Gusto di Roma si passa facilmente da un eccesso all’altro. Già perché oltre la cucina di Giorgione, è possibile frequentare anche corsi di cucina Healthy dedicato a chi ama mangiare bene e tenersi in forma. Esperti professionisti vi insegneranno come preparare una cena appagante senza aver paura poi di salire sulla bilancia. [ QUI TUTTE LE INFORMAZIONI ]

Avete sempre desiderato preparare un sushi perfetto ma non sapete da dove iniziare? Niente paura, Gambero Rosso ha pensato anche a questo proponendo il corso Sushi Masterclass. Dopo averlo frequentato, il piatto simbolo della cucina giapponese, non avrà più alcun segreto per voi. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

E infine, dopo aver appreso ogni piccolissimo segreto dell’arte culinaria, non vorrete mica sfigurare con l’impiattamento? Imparare come comporre ad hoc i vostri piatti, seguendo i consigli dello chef Gambero Rosso Academy, non è solo un piacere ma anche un dovere. Il corso “L’arte dell’impiattamento” è ancora disponibile! QUI TUTTE LE INFORMAZIONI

Con queste tecniche e questi segreti, almeno in cucina, non avrete più rivali!