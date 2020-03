Torneremoadabbracciarci, la fumettista romana che riunisce (con il disegno) cuori divisi

L'emergenza Coronavirus ha costretto in molti a separarsi dalle persone care. Fidanzati, genitori e figli, fratelli e sorelle distanti, di pochi metri o di chilometri e chilometri, ma comunque impossibilitati a vedersi, baciarsi, abbracciarsi. Da questa condizione che intristisce in molti, la fumettista e psicologa romana Francesca Picardi - in arte "Franzine" - ha deciso di lanciare l'hashtag #torneremoadabbracciarci e di realizzare dei disegni capaci di riunire cuori lontani in un modo colorato, vivace, positivo.

I disegni di "Franzine" per riunire cuori lontani

Basta fare un giro sui profili social di "Franzine" per viaggiare tra i sentimenti di famiglie, padri e figli, madri e figli, fratelli, amici, fidanzati che il Coronavirus ha separato. Ci sono abbracci, baci, sorrisi, tutti tratti da scatti reali che le persone hanno inviato a Francesca per veder realizzato - seppur con un disegno - il loro più grande desiderio di questo momento.

"Da quando è iniziata l'emergenza - ha raccontato Francesca Picardi a Romatoday - ho voluto che il disegno fosse parte centrale delle mie giornate e che mi permettesse di interagire con le persone. E' nata così l'idea di #torneremoadabbracciarci". Consapevole del fatto che uno dei principali drammi di questa situazione sia il non poter vedere le persone care, Francesca ha iniziato a riunire attraverso la sua arte quei cuori divisi: "In questo periodo negativo credo sia importante tirare fuori qualcosa che, un giorno, riguardando, ci faccia sorridere e ci faccia legare un ricordo positivo a questo tremento momento. Con i miei disegni riunisco gli affetti, quelle persone che il Coronavirus ha separato forzatamente. Chiunque può inviarmi una foto di un abbraccio, di un bacio, di un momento insieme ed io realizzoerò gratuitamente l'illustrazione e la posterò sui miei social".

In questi giorni la fumettista di Centocelle ha ricevuto baci di fidanzati, abbracci di padri e figli, scatti di famiglia, sguardi complici di fratelli e sorelle. Tanti momenti un tempo normali, forse sottovalutati, dati per scontati, ma oggi tanti speciali e ricchi di un valore inestimabile. Sullo sfondo di quelle immagini, spesso, c'è Roma, dal centro alla periferia. Quella Roma, oggi deserta, che manca tanto ai romani.

"Un disegno che ho particolarmente a cuore ritrae 3 fratelli - ci racconta Franzine - stata la sorella maggiore a contattarmi per poter ricreare il loro legame ora che la sorellina è bloccata a Madrid. Ho disegnato anche una coppia di fidanzati, che ora sono uno in Svizzera e l'altro a Roma. Ho realizzato - su richiesta di una figlia - un disegno per la Festa del papà. Così quel sentimento di attesa viene un minimo colmato".

I profili Instagram e Facebook di Franzine sono diventati, così, in pochi giorni, un collage di abbracci e baci, uno scambio di cuori, di gioia, di affetto.

Il primo disegno con l'hashtag #torneremoadabbracciarci è stato realizzato dalla fumettista a Centocelle, in piazza dei Gerani e ritrae un gruppo di amici felici. Era il 9 marzo. Da allora in tanti l'hanno contattata per vedere illustrato un momento bello che riporti il sorriso anche nelle giornate più buie: "Porterò avanti questa mia iniziativa per tutto il periodo dell'emergenza - sottolinea Francesca - ho una lista delle persone che mi contattano e rispetto quell'ordine nella realizzazione dei disegni. Anniversari e momenti importanti da celebrare hanno la precedenza. Il mio è un progetto totalmente gratuito e continuerà ad esserlo. Mi hanno chiesto anche delle stampe a pagamento, ma per mia scelta non le faccio. Non voglio in alcun modo gravare sui corrieri, che ogni giorno rischiano e che dovrebbero essere chiamati sono per le reali necessità".

Di seguito alcuni dei lavori di #torneremoadabbracciarci:

