Coronavirus, Tommaso Paradiso e Calcutta “restano a casa” e scrivono una canzone in diretta

Da Fiorello a Tiziano Ferro, passando per Alessandro Borghi, Lorenzo Jovanotti, Giuliano Sangiorgi e Brunori Sas: showman, attori e cantanti lanciano la campagna “io resto a casa” per invitare i fan, giovani e meno, a seguire le misure del governo per arginare i contagi da Coronavirus.

Coronavirus, #iorestoacasa: l'appello dei vip

Così i social dei vip si riempiono di video e dirette con l’immancabile hashtag #iorestoacasa. Un appello unanime alla responsabilità di ciascuno. Se Fiorello invita tutti a restare a casa e a riscoprire giochi da tavola e karaoke, la diretta Instagram di Tommaso Paradiso e Calcutta è “creativa”.

I due cantautori, rimasti a casa, si sono “incontrati” sul noto social in video scrivendo una canzone ovviamente dedicata al Coronavirus.

Tommaso Paradiso e Calcutta scrivono canzone in diretta

“Guardo il Ministro Speranza, a casa dentro la tv” – inizia così il testo della canzone di Tommaso Paradiso e Calcutta sull’Italia alle prese con il Covid-19. Quasi mezz’ora di confronto su note e testo, tra l’elogio alla bellezza di restare a casa e qualche battuta con i fan. Un brano in composizione. Sarà svelato in seguito, sempre tramite social rispettando ben più del metro di distanza consigliato.

“Speriamo che in questo periodo di buio con queste direttine sciocche possiamo far star bene le persone che ci seguono” – hanno concordato Tommaso Paradiso e Calcutta. “State a casa che lo sconfiggiamo ‘sto coso”, ossia il Coronavirus.